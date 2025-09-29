Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu için mahkemeden karar çıktı. 1 yıl hapis cezası alan Tengioğlu tahliye edildi.

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinden çıktığı sırada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün görüldü.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Selçuk Tengioğlu’nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tengioğlu tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Duruşmada son sözü sorulan Tengioğlu yalnızca, “Pişmanım” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından Tengioğlu gözaltına alınmıştı; 6 Mayıs'ta ise tutuklanmıştı. Saldırganın Beyoğlu’nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Otel, Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Saldırgan Tengioğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Dava, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle görüldü.

Son Haberler
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne 359 milyon lira destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne 359 milyon lira destek
ÖSYM duyurdu: Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!
Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!
Hayatının en ağır sınavını verdi, tam 12 yıl sonra diğerlerine "umut" olmak için çabalıyor!
Hayatının en ağır sınavını verdi, tam 12 yıl sonra diğerlerine "umut" olmak için çabalıyor!
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi