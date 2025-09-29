Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinden çıktığı sırada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün görüldü.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Selçuk Tengioğlu’nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tengioğlu tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Duruşmada son sözü sorulan Tengioğlu yalnızca, “Pişmanım” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından Tengioğlu gözaltına alınmıştı; 6 Mayıs'ta ise tutuklanmıştı. Saldırganın Beyoğlu’nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Otel, Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Saldırgan Tengioğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Dava, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle görüldü.