Özgür Özel'e soruşturma açıldı

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Özgür Özel'e soruşturma açıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Akın Gürlek hakkındaki söylemleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

ÖZEL: TÖVBE ET, İSTİFA ET

CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer'e ziyareti sonrası açıklama gerçekleştirmişti. Özel, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının önünü açan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenerek "Akın Gürlek cürmün kadar yer yakarsın. Yazıklar olsun ki gücünü diplomandan değil sahiplerinden talimat vericilerden alıyorsun. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum; hukuk içine dön, Anayasa sınırları içine gir, verilen talimatlarla suç işleme. Bundan sonra senin de hukuki ortamdaki güvencen biz olalım. Tövbe et, istifa et." demişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özer'in açıklamaları sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 'kamu görevlisine hakaret' ve 'hedef gösterme' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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