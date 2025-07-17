AKP yargısı muhalif siyasetçileri de medyayı da gazetecileri de siyasi kararları ile mahkum ediyor.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibi ve CHP’nin 15 belediye başkanı tutuklu.

Ümit Özdağ tutuklandı ve mahkum edildi.

Sözcü TV (SZC TV) 10 kapama cezası aldı.

Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Mitinglere katılan öğrenciler tutuklu.

Özgür gazetecilere dava üstüne dava açılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP’nin ve Özgür Özel’in hedefinde.

CHP de muhalefet partileri de siyasi yargı kararlarından şikayetçi.

Çünkü ucube tek adam rejiminde yasama, yürütme ve yargı Recep Tayyip Erdoğan’ın kontrolunda.

Hele hele Can Atalay hakkında hukuki skandal var ki cumhuriyet tarihine ilk olarak geçti.

Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen Başkanı Muhsin Şentürk’ün başkanı olduğu Yargıtay 3. Ceza Dairesi şu kararı verdi:

“Hukuki değer atfedilemez…Yetki aşıldı…”

3. Ceza Dairesi bu gerekçelerle AYM’nin 9 üyesi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapılacağını açıkladı ama sonradan geri adım atarak bu yapılamadı.

Şentürk mükafatlandırılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçtirildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi olan Hakan Yüksel de mükafattan payını aldı ve AKP ve MHP oyları ile Hakimler Savcılar Kurulu üyesi yapıldı.

Sonuçta Can Atalay’ın esareti anayasa mahkemesinin kararlarına rağmen o gün bugün devam ediyor.

Defalarca bu kararların hukuki değil siyasi olduğunu yazdım, televizyonlarda söyledim.

CHP lideri Özgür Özel’e soruyorum:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ü neden ziyaret ettiniz?

Ankara Büyükşehir’in CHP’li Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile gittiniz.

CHP’nin gölge adalet bakanı Gül Çiftçi neden yoktu?

CHP kurultayı hakkında yürütülen siyasi davalar hakkında mı konuştunuz?

Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararlarını uygulamayan bir kişi olan Muhsin Şentürk nezaket ziyareti yapılacak kişi midir?

CHP iktidarında bu siyasi kararların altına imza atan savcılar ve yargıçlar görevlerine devam edecekler mi?

Özgür Özel’e diyorum ki;

Bu ziyaretinizi doğru bulmuyor, eleştiriyorum çünkü hazmedemiyorum.

Ben de özgür gazeteciler de siyasi yargı kararları ile neden mücadele ediyoruz ki?

Neden AKP ve MHP’nin ittifak ortaklığını eleştiriyoruz ki?

Neden İmamoğlu’nun 15 belediye başkanının, Ümit Özdağ’ın, Can Atalay’ın, Osman Kavala’nın hukuki haklarını savunuyoruz ki?

Bağımlı ve taraflı yargı bugün CHP kurultayını iptal etmek için duruşmalarını sürdürüyor.

Özgür Özel seçildiğin gün, “şeffaflık” sözü verdiğini hatırlatıyorum.

Bu nedenle 1,5 saat süren ziyaretin içeriğini açıklamaya davet ediyorum.