Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası güvenlik önlemleri artırıldı mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fiziksel saldırıya uğramasının ardından güvenlik tedbirlerinin artırılıp artırılmadığına ilişkin, "Aynı ekiple çalışıyoruz, bir artış söz konusu değil" dedi.

Özel, İstanbul Sanayi Odasını (İSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve odanın diğer yöneticileriyle bir süre görüştü.

"SOKAKTA YÜRÜYEMEYENLERDEN DEĞİLİZ"

Genel Başkan Özel, kendisine yönelik saldırının ardından güvenlik önlemlerinin artırılıp artırılmadığı sorusuna, "Arkadaşlar aynı ekiple çalışıyoruz, bir artış söz konusu değil. TÜSİAD'dan buraya da ayıptır söylemesi her siyasetçiye bu aralar nasip olmuyor olabilir, yoldaki selfie taleplerinin buradaki randevuyu aksatacak olmasından dolayı, çok sayıda genç arkadaşımız, vatandaşımız fotoğraf çektirmek istiyor, desteklerini iletmek istiyorlar, 1600’daki randevuya 16.08'de gelebildik zaten. Biz sokakta yürüyemeyenlerden değiliz arkadaşlar" yanıtını verdi.

"Pazar günü yaşananlar bizim Beyoğlu’na gelip, bu kıymetli ziyaretleri yapmamıza asla engel olmaz"

Bir muhabirin "Bugün Beyoğlu’nda olmanız tesadüf mü?" sorusuna ise Özel şöyle yanıt verdi:

"Bizim Beyoğlu’nda olmamız tabii ki pazar günkü saldırıdan sonra tesadüf. Çünkü biz bugün ziyaretleri aslında 1-1,5 ay önce yapmayı düşünüyorduk. Ama sonuçta pazar günü yaşananlar bizim Beyoğlu’na gelip, bu kıymetli ziyaretleri yapmamıza asla engel olmaz. Siyasetin içinde bunlar var. CHP’nin bütün genel başkanları bugüne kadar bu süreçleri yaşadılar ve alınlarının akıyla çıktılar. Bu noktada bir endişemizin olması da söz konusu değildir."

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da Özel ve heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti, Özel'e uğradığı fiziksel saldırı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçıvan, "Bu, genel başkanın şahsının ötesinde Türk demokrasisine ve huzuruna yapılmış bir harekettir. Kınıyor ve lanetliyoruz" dedi.