Özgür Özel'i tehdit eden bir kişi daha gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'i tehdit eden bir kişi daha gözaltına alındı

Evlat katili Selçuk Tengioğlu adına sosyal medyada hesabı açıp CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tehdit eden bir kişi daha gözaltına alındı.

Evlat katili olan saldırgan "Selçuk Tengioğlu" adına sosyal medya hesabı açıp CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tehdit eden bir kişi daha gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından yumruklu saldırı gerçekleştirilmişti. 2 evladını öldürdüğü ve 2020 yılında şartlı tahliye olduğu ortaya çıkan Selçuk Tengioğlu'nun saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Sosyal medya üzerinden "Selçuk Tengioğlu" adına açılan bir hesaptan Özgür Özel'e yönelik tehditler sonrası operasyon yapıldı. Özel'i tehdit eden şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin Anadolu Adliyesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Özgür Özel'i daha önce de sosyal medya üzerinden tehdit eden bir şüpheli de Trabzon'da yakalanarak tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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