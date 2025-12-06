CHP 39. Olağan Kurultayı’nın ardından Parti Meclisi’nin (PM) ilk toplantısında yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirledi.
ESKİ DEVA VE GELECEK PARTİLİ İSİM
MYK üye sayısı 18'e inerken, hukuk ve seçim işleri birbirinden ayrıldı. Hukuk biriminin başına Gökçe Gökçen, seçim işleri biriminin başına ise Gül Çiftci getirildi. CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre oldu.
Üyeler arasında transfer olan isimlerin olması ise dikkat çekti. Eski Gelecek Partili Serkan Özcan ve Eski DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu'nun yer alması göze çarpan detaylar arasında yer aldı.
7 YENİ İSİM MYK'DA
Mevcut MYK’da yer alan Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Gül Çiftci Binici, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Namık Tan, Ulaş Karasu, Yankı Bağcıoğlu, Deniz Yavuzyılmaz ve Gökçe Gökçen yeni MYK'da yerlerini korudu.
Özel, A Takımı’na 7 yeni isimi ekledi. Güldem Atabay, Evrim Rızvanoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bihlun Tamaylıgik, Serkan Özcan ve Zeynel Emre A Takım'da yer aldı.
MYK'DA DIŞARIDA KALANLAR
MYK’de yer almayan bazı isimlerin, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde görevlendirileceği belirtildi. Özel’in yeni MYK’de yer vermediği isimler ise şu şekilde oldu;
Suat özçağdaş
Yalçın Karatepe
Pınar Uzun Okakın
Gülşah Deniz Atalar
Sevgi Kılıç
Deniz Yücel
Gamze taşcıer
Aylin Nazlıaka
Murat Bakan
Erhan Adem
Necati yağcı
MYK'DA YER ALANLARIN İSİM LİSTESİ
Merkez Yönetim Kurulu listesinin tamamı şu şekilde oldu:
1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek
6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi
8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu
10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil
16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre
GÖLGE KABİNE AYRILDI
Gölge kabine MYK’dan ayrılarak, CHP tüzüğünde yapılan değişiklik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne geçti. Yeni MYK’da, bazı birimler bölünerek yeni birimler oldu. Özel, gölge kabine ile görev alanları çakışan birimlere ise yer vermediği görüldü.