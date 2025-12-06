CHP 39. Olağan Kurultayı’nın ardından Parti Meclisi’nin (PM) ilk toplantısında yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirledi.

ESKİ DEVA VE GELECEK PARTİLİ İSİM

MYK üye sayısı 18'e inerken, hukuk ve seçim işleri birbirinden ayrıldı. Hukuk biriminin başına Gökçe Gökçen, seçim işleri biriminin başına ise Gül Çiftci getirildi. CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre oldu.

Üyeler arasında transfer olan isimlerin olması ise dikkat çekti. Eski Gelecek Partili Serkan Özcan ve Eski DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu'nun yer alması göze çarpan detaylar arasında yer aldı.

7 YENİ İSİM MYK'DA

Mevcut MYK’da yer alan Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Gül Çiftci Binici, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Namık Tan, Ulaş Karasu, Yankı Bağcıoğlu, Deniz Yavuzyılmaz ve Gökçe Gökçen yeni MYK'da yerlerini korudu.

Özel, A Takımı’na 7 yeni isimi ekledi. Güldem Atabay, Evrim Rızvanoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bihlun Tamaylıgik, Serkan Özcan ve Zeynel Emre A Takım'da yer aldı.

MYK'DA DIŞARIDA KALANLAR

MYK’de yer almayan bazı isimlerin, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde görevlendirileceği belirtildi. Özel’in yeni MYK’de yer vermediği isimler ise şu şekilde oldu;

Suat özçağdaş

Yalçın Karatepe

Pınar Uzun Okakın

Gülşah Deniz Atalar

Sevgi Kılıç

Deniz Yücel

Gamze taşcıer

Aylin Nazlıaka

Murat Bakan

Erhan Adem

Necati yağcı

MYK'DA YER ALANLARIN İSİM LİSTESİ

Merkez Yönetim Kurulu listesinin tamamı şu şekilde oldu:

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi

8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil

16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

GÖLGE KABİNE AYRILDI

Gölge kabine MYK’dan ayrılarak, CHP tüzüğünde yapılan değişiklik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne geçti. Yeni MYK’da, bazı birimler bölünerek yeni birimler oldu. Özel, gölge kabine ile görev alanları çakışan birimlere ise yer vermediği görüldü.