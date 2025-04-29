Özgür Özel'in "Ağzına bant koy konuşma" dediği Ali Yerlikaya'dan yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında, koruma polislerinin kameraları bantladığı iddiasıyla başlayan tartışma sert bir polemiğe dönüştü. Özel, Yerlikaya’yı ağır sözlerle eleştirirken, Bakan Yerlikaya iddiaları “alçak iftira” olarak nitelendirerek yanıt verdi.

Özel, Yerlikaya’ya hitaben yaptığı konuşmada, koruma ekiplerinin Cumhurbaşkanı’nın geçtiği yerlerdeki kameraları bantladığını öne sürdü. “Polisin cebinde bant var, bantla geziyor. Kamerayı bantlayacak bantı niye taşıyor?” diyen Özel, Yerlikaya’nın bu iddiaları yalanlamasını sert bir dille eleştirerek “Senin gözünü bantlamak lazım, sevenlerin utanmasın diye. Kim olduğun tanınmasın.” dedi.

Özel, ayrıca Yerlikaya’yı aile üzerinden tartışmalara girmekle suçlayarak, “Ali Yerlikaya ağzına bant koy, bilmediğin konuda konuşma” dedi ve Bakan’ın resminin gözleri bantlı şekilde paylaşılmasını istedi.

“SÖYLEDİKLERİN ALÇAK BİR İFTİRADIR”

Bakan Yerlikaya ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım: Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki… Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç… #Bantçı… Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.”

NE OLMUŞTU

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada yer alan görüntüler gündemdeki yerini koruyor. 12 Ekim'de İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde katıldığı toplantı öncesi ve sonrasını gösteren görüntülerde İmamoğlu'nun koruma ekibinin güvenlik kameralarını siyah bantla kapattığı, ayrıca girişte ve çıkışta birçok valizin taşındığı görülüyordu.

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Kamerayı siyah bantla kapatan koruma Çağlar Türkmen ise ifadesinde "Ekrem İmamoğlu buraya geleceğinden kamera görüntüleri kapatılmıştır" dedi.

Daha önce İmamoğlu'nun bir restorandaki görüntülerinin basına sızdırıldığını belirten Türkmen "Bu sebeple daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır" dedi.

Türkmen, talimat üzerine kamerayı bantladığı iddiasına ilişkin "Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi. Ben kendim kamera görüntülerini bantladım" dedi.