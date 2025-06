Özgür Özel’in “asla vazgeçmeyeceğiz” sözü salonu ayağa kaldırdı!

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) kongresine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmada demokrasi, özgürlük ve uluslararası dayanışma çağrısını iletti. Almanca dili ile konuşmasını yapan Özel, salona girdiği anda ayakta alkışlar ile karşılandı. Katılımcılar hep birlikte “Free İmamoğlu” pankartları kaldırarak desteklerini gösterdi. “Asla vazgeçmeyeceğiz” ve “Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.” sözleri ise dakikalarca ayakta alkışlandı.

“İKTİDAR... BASKI VE SALDIRILARINI ÇOK YÖNLÜ OLARAK ARTTIRDI”

CHP'nin yerel seçim başarısına değinen Özel, “Partimiz Mart 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu” ifadelerini kullandı. Türkiye nüfusunun yüzde 65’ini ve ekonomik büyüklüğün yüzde 80’ini kapsayan belediyeleri yönettiklerini hatırlatan Özel, Ancak bu başarının iktidar cephesinde baskıya dönüştüğünü söyledi. Özel, “İktidar... baskı ve saldırılarını çok yönlü olarak arttırdı. Bu saldırıların son aşaması demokrasimizi ve halk iradesini hedef alan 19 Mart darbesidir” dedi.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik tutuklama kararına değinen Özel, “18 Mart günü diploması iptal edildi. 19 Mart’ta gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği gün tutuklandı” diyerek bu süreci ‘darbe’ olarak adlandırdı.

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ SÖZÜ DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Özel, iktidarın tüm baskılarına rağmen halkın demokratik tepkisini sürdürdüğünün altını çizerken, ‘asla vazgeçmeyeceğiz’ sözü dakikalarca ayakta alkışlandı. Özel, “Siyasi tarihimizde demokrasiye dönük en ağır saldırılardan biri yaşanmaktadır. Ancak on milyonlarca yurttaşımız bu baskılara rağmen demokrasiye ve iradesine sahip çıkmaktadır. 19 Mart'tan bu yana İstanbul, İstanbul'un ilçelerinde ve diğer illerimizde toplam 29 miting yaptık. Halkımızla birlikte haksızlıklara karşı her çarşamba ve her hafta sonu tepki göstermeyi sürdürüyoruz ve asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

CHP’NİN HEDEFİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Avrupa Birliği üyeliğinin CHP'nin hedefi olduğunu belirten Özel, demokrasi ve hukuk devleti vurgusu yaparken, “Türkiye'nin demokratik olması, Avrupa'nın demokratik kesimlerini de güçlendirecektir” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda salonda büyük alkış alan Özel, Bertolt Brecht’in sözleriyle konuşmasını bitirdi:

“Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.”