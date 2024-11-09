Özgür Özel'in çağrısı vatandaşa soruldu! Son anketten çarpıcı sonuç

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'in çağrısı vatandaşa soruldu! Son anketten çarpıcı sonuç

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in sık sık gündeme getirdiği ‘erken seçim’ tartışmaları vatandaşa soruldu. ASAL Araştırma’nın ekim ayında gerçekleştirdiği "Erken seçim yapılmalı mı?" anketinin sonuçlarında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Siyasette erken seçim tartışmaları devam ederken, muhalefet kanadından ‘erken seçim’ talepleri yükselmeye devam ediyor. Bu süreçte araştırma şirketleri de kamuoyunun nabzını yoklamak için anketler düzenlemeye başladı.

Son olarak ASAL Araştırma, ekim ayına dair anket sonuçlarını paylaştı. Bu ankette katılımcılara “Ülkenin mevcut koşullarında erken seçim yapılmalı mı?” sorusu yöneltildi.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Türkiye genelinde 26 ilde, 20-24 Ekim 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2000 kişinin katılımıyla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

YÜZDE 51.5 ‘HAYIR’ DEDİ

Ankete katılanların yüzde 42.6’sı erken seçim yapılmasını desteklerken, yüzde 51.5’i ise erken seçime karşı olduğunu belirtti.

Erken genel seçim talebinde bulunanların çoğunluğunu ise CHP ve DEM Partisi seçmenleri oluşturuyor.

İşte ASAL Araştırma’nın paylaşımı…

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