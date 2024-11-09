Özgür Özel'in çağrısı vatandaşa soruldu! Son anketten çarpıcı sonuç

Siyasette erken seçim tartışmaları devam ederken, muhalefet kanadından ‘erken seçim’ talepleri yükselmeye devam ediyor. Bu süreçte araştırma şirketleri de kamuoyunun nabzını yoklamak için anketler düzenlemeye başladı.
Son olarak ASAL Araştırma, ekim ayına dair anket sonuçlarını paylaştı. Bu ankette katılımcılara “Ülkenin mevcut koşullarında erken seçim yapılmalı mı?” sorusu yöneltildi.
DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR
Türkiye genelinde 26 ilde, 20-24 Ekim 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2000 kişinin katılımıyla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
YÜZDE 51.5 ‘HAYIR’ DEDİ
Ankete katılanların yüzde 42.6’sı erken seçim yapılmasını desteklerken, yüzde 51.5’i ise erken seçime karşı olduğunu belirtti.
Erken genel seçim talebinde bulunanların çoğunluğunu ise CHP ve DEM Partisi seçmenleri oluşturuyor.
İşte ASAL Araştırma’nın paylaşımı…
Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) November 7, 2024
◼️Evet yapılmalı:%42.6
◼️Hayır yapılmamalı:%51.5
◼️Fikrim yok/Cevap yok:%5.9
????Ekim 2024 ????2.000 pic.twitter.com/9KLSHyv7qi