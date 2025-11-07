Meclis Başkanlığı'na 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş

CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.