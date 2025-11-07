Meclis Başkanlığı'na 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş
CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.