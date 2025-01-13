Özgür Özel'in Erdoğan ifşası Türkiye'yi şoka soktu!

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyona tepki göstermek için Ekrem İmamoğlu ile ortak açıklamada bulunan Özgür Özel, Erdoğan'ın kendi belediye başkanına teklifte bulunduğunu itiraf etti. İlçe belediyesini açıklamayan Özel, "Adam, Cumhurbaşkanlığı’ndan arattırılıp, milletvekilinin sivil aracı ile AVM’de buluşturup, belediye başkanımı çağırtarak ‘bana katılır mısın.’ diyorlar. Belediye başkanı giderken de gelmeden öncede de bize gelip söyledi." dedi.

ÖZEL'DEN ÇARPICI İTİRAF

CHP Lideri Özgür Özel, bugün Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyona ilişkin, Ekrem İmamoğlu ile ortak açıklamada bulundu. Özel, flaş itirafta bulundu. Özel, bir belediye başkanına iktidar tarafından 'AKP'ye katıl' teklifi geldiğini söyledi. Özel, şu ifadelerde bulundu;

"Geçen hafta başarılı bir belediye ilçe başkanı yana yakılan beni arıyor. ‘Benim ile sayın Cumhurbaşkanı bizimle özel görüşmek istiyor.’ diyor. Dedim ki belediye başkanını Cumhurbaşkanı çağırırsa bu devletin işidir. “Sen o ilçeyi nasıl aldın, İnanamadım, Şubat ayında kongrem var bize katılır mısınız? Senin önüne açarız” şeklinde tehdit yapmalar yakışıyor mu? İşte orada onu yaptıran burada bunu yaptırıyor.

Adam Cumhurbaşkanlığı’ndan arattırılıp, milletvekilinin sivil aracı ile AVM’de buluşturup, belediye başkanımı çağırtarak ‘bana katılır mısın.’ Belediye başkanı giderken de gelmeden öncede de bize gelip söyledi."