Özgür Özel'in gözaltına alınan FETÖ'cüleri ziyaret ettiği ortaya çıktı

CHP kurultayına sayılı saatler kala Genel Başkan Adayı Özgür Özel’in FETÖ için kullandığı ‘inanç grubu ve hizmet hareketi’ sözleri gündem oldu.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Özel'in gözaltına alınan FETÖ'cüleri ziyaret ettiği ortaya çıktı

CHP 38’inci Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için yarışacak olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Fethullahçılar için kullandığı olumlu ifadeler gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkan Özel’in 12 Kasım 2015 günü Manisa'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Özel, Emniyet'in önünde gazetecilere yaptığı konuşmada, “Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, yetkililerin ‘FETÖ Terör Örgütü’ diye ifade ettikleri, Manisa’daki bir inanç grubuna, bir cemaate yapılmış bir operasyondan bugün Emniyet Müdürlüğü’nde bu tutukluları gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. Dört tanesiyle konuştum” ifadelerini kullandı.

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