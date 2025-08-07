Özgür Özel'in ifşa ettiği avukat hakkında gündemi sarsacak gelişme! İsmail Saymaz'dan flaş iddia

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Tuzla'da on binlerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, bazı savcı ve avukatların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "İBB davası borsası" oluşturulduğunu ve yarın HSK'ya sunacaklarını açıkladı. Öte yandan Özel, Mehmet Yıldırım adlı avukatın ismini vererek sert ifadeler kullandı.

ANTALYA'DA YAKALANDI

Halk TV'den İsmail Saymaz, Özel'in Tuzla'da ismini duyurduğu Avukat Mehmet Yıldırım'ın, yurt dışına kaçmaya çalışırken Antalya'da yakalandığını açıkladı.

Saymaz, avukat hakkındaki yakalama kararının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özel, Tuzla mitinginde özellike Mehmet Yıldırım adlı bir avukatın üzerinde durarak, "Bir avukatın adı Mehmet Yıldırım, avukatın şirketleri gezip, 'Sana da şu gelebilir, bu gelebilir. Şöyle yaparsan seni kurtarırım' dediğini, bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını, hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü, bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini, dekont elde, bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini, tarih belli, saat belli, dekont belli, kamera kayıtları orada" demişti.

Saymaz'ın yaptığı açıklama şu şekilde,

"CHP lideri Özgür Özel’in dün adını açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti tarafından bu akşam filmlere konu olacak bir şekilde yakalandı. Yıldırım’ın yurt dışına kaçmak için Antalya’ya gittiği iddia ediliyor."