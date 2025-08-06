Özgür Özel’in ismini verdiği avukatla ilgili dikkat çeken detay!

CHP lideri Özgür Özel, 19 Mart’tan bu yana devam eden mitinglerinin 44’üncüsünü İstanbul’un Tuzla ilçesinde yaptı.

Mitingde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma için ‘İBB borsası’ kurulduğunu söyleyen Özel, M.Y isimli bir avukat ile daha önce ‘masasına beyaz Toros koyduğu için’ nedeniyle sert çıkıştığı bir savcı arasında geçen konuşmaların ellerinde olduğunu söyledi.

Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bir avukatın, bir avukatın adı M. Y. Bir avukatın, bir avukatın gezip şirketleri, 'Sana da şu gelebilir, bu gelebilir. Şöyle yaparsan seni kurtarırım' dediğini, bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını, hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü, bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini, dekont elde, bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini, tarih belli, saat belli, dekont belli, kamera kayıtları orada.

Ve bu kişilerin bu parayı alıp avukata götürdüklerini, avukatın bir savcının ismini açıkça söyleyerek 'Bu ifadeleri şu gün bu kişi gelip şu ifadeyi verecek' dediğini, bu dediğinin gerçekten de o dediği gün olduğunu, bu ispatla diğerlerine bir şeyler yaptırdığını, yetmez, bu kişileri telefonda kısa da olsa savcıyla görüştürdüğünü bilmiyorum. Bilmiyorum, elimde kanıtım var. Bunu yarın Hakimler Savcılar Kurulu'na veriyorum.”

AVUKAT ÇOK SAYIDA İTİRAFÇININ AVUKATLIĞINI ÜSTLENMİŞ

Halk TV’nin ulaştığı bilgilere göre, İBB soruşturmasının ‘örgütlü suç’ olarak nitelendirilmesi nedeniyle savcılık bir avukatın yalnızca tek bir şüphelinin avukatlığını üstlenebileceği yönünde yasak getirmişti. Ancak Özel’in adını duyurduğu Avukat M.Y’nin, birden fazla itirafçının avukatlığını üstlendi.

Avukatlığını üstlendiği isimler arasında ise İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun tutuklanmasına neden olan ifadeyi veren Naim Erol Özgüner de bulunuyor. Yine aynı ismin avukatlığını üstlendiği isimler arasında Murat Gülibrahimoğlu’nun mali müşaviri Cem Çelik de yer alıyor.

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