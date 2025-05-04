Özgür Özel'in kızı ve eşi için kan donduran sözler... Önce saldırı sonra ölüm tehdidi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'in kızı ve eşi için kan donduran sözler... Önce saldırı sonra ölüm tehdidi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenin ardından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırının ardından sosyal medyada açılan ‘selcuktengioglu_’ isimli hesaptan Özgür Özel tehdit edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında yumruklu saldırıya uğradı.

Söz konusu saldırıyı gerçekleştiren kişinin 1959 Gaziantep doğumlu Selçuk Tengioğlu olduğu açıklanmıştı. Tengioğlu’nun Hatay’da 2004 yılında kendi çocuklarını öldürdüğü de belirtilmişti.

Tüm bunların ardından, sosyal medyada ‘selcuktengioglu_’ kullanıcı ismiyle yapılan paylaşımlarda, Özel’in kendisine ve ailesine tehdit içerikli mesajlar paylaşıldı.

"SİZİN SONUNUZ MEZARLIKTA OLUR"

Paylaşımların birinde Özgür Özel’in kızının olduğunu söylediği bir adresi de paylaşıp “Kızım İpek… üzülerek söylemekteyim ki Özgür Özel kızın İpek özelim de yani her şeyiniz bende var… özel bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı bakalım… bu gece hazır ol. Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadelerini yazdı.

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ÖZEL'İN EŞİ VE ÇOCUKLARINA TEHDİT!

Bir diğer paylaşımda ise saldırgan olduğu belirtilen kişi, kendisini “Selçuk Tengioğlu” olarak tanıttı ve “Ben Selçuk Tengioğlu o ve abisi olarak buraya yazmaktayım ve pişman değilim. Kardeşimin ellerine sağlık birileri bu vatana sahip çıkması gerekiyordu Dua etsin ki Özgür Özel tek bir yumrukla kurtuldu biri daha kinde bu şekilde olmayacak sonuçlarına daha kötü bir şekilde katlanacak bunu da buradan duyuruyorum dua etsin ki şu anda yaşıyor Allah ona karısına ve çocuğuna bağışladı biz bağışlıyoruz bir dahakine Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken gezerken yürürken bir kez daha düşünerek adım atsınlar bu sefer kurtulamazlar. Karısı da kendisi de yok olur” Özel ile birlikte eşini ve çocuklarını da tehdit etti.

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