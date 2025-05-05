Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi hakkında flaş gelişme

Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in adresini sosyal medya üzerinden paylaşıp tehdit eden kişinin, Trabzon'da gözaltına alındığı bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in adresini sosyal medya üzerinden paylaşıp tehdit eden kişi yakalandı.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı.

ÖZEL'İN AİLESİNE TEHDİT

Saldırının ardından Özgür Özel ve kızı İpek Özel’e tehdit mesajları paylaşıldı. Tehdit mesajlarında Özel'in kızı İpek Özel’in ev adresi de paylaşılırken, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanıldı.

Başka bir paylaşımda ise saldırgan Selçuk Tengioğlu olduğunu belirten bir kişi, “Kardeşimin eline sağlık”, “Bir dahakine bu şekilde olmayacak”, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar”, “Karısı da kendisi de yok olur” tehditlerini içeren bir mesaj paylaştı.

GÖZALTINA ALINDI

CHP Genel Başkanı ve ailesine yönelik tehdit paylaşımları yapan kişinin, Trabzon'da gözaltına alındığı açıklandı.