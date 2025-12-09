19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonu kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart tutuklanarak Silivri’deki Marmara cezaevinde 8 ayı aşkın süredir tutuklu bulunuyor. İmamoğlu iddianamesi 237 gün sonra tamamlanmış, 2 bin 352 yıl hapis talebi isteniyor. CHP üzerindeki kurultay baskısı da geçtiğimiz davada ortadan kalkmıştı.

BAHÇELİ'NİN AÇILIM AÇIKLAMALARI YARAMADI

Bu olaylar ve Terörsüz Türkiye süreci ile yaşananlar anketlere yansımaya başladı. Nefes yazarı Aytunç Erkin, CHP Genel Merkezi için yapılmış son anket verisini köşe yazısında paylaştı. Türkiye genelinde 55 il, 427 ilçe, 2 bin 975 kişiyle yapılan görüşmeler neticesinde verilere ulaşıldı.

Araştırmaya göre, seçmenlerin yarısından fazlası, Devlet Bahçeli’nin İmralı’ya milletvekillerinden oluşan heyetin gönderilmesi çağrısını ve Demirtaş’ın tahliyesine yönelik yaptığı açıklamayı olumsuz buluyor. “Bahçeli’nin İmralı’ya heyet gönderilmesi çağrısını olumlu buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 43 olumsuz bulanlarsa yüzde 57 çıktı.

“Bu pazar seçim olsa ilk dört parti ne kadar oy alıyor” sorusuna ise katılımcılar yanıt verdi. CHP yüzde 39.4 oy alarak AKP’nin 6.4 puan önünde yer aldı. MHP ve DEM’in barajı geçemediği görüldü. CHP yüzde 39.4, AKP yüzde 33, MHP yüzde 6.1, DEM yüzde 7.

ÖZEL'İN MASASINDAKİ ANKET

CHP’ye sunulan ankette şu tespitler dikkat çekiyor. Erkin’in tespitler şu şekilde;

“Ekim ayından kasım ayına; CHP’nin oyu 2 puan azalıyor. AK Parti’nin oyu 2 puan artıyor. CHP 2023’teki oylarının yüzde 86.8’ini koruyor. 2023’teki TİP ve İYİ Parti seçmenlerinin neredeyse yarısı CHP’ye geçiyor. CHP’ye AK Parti’den yüzde 7, MHP’den yüzde 16.3 geçiş var. AK Parti oylarının yüzde 73.5’ini, MHP yüzde 60.9’unu Cumhur İttifakı’nda tutabiliyor. Sandığa gitmeyenlerin yüzde 56.9’u kararsızlığını korurken en yüksek geçiş yüzde 21.1 ile CHP’ye. Yeni seçmenlerde CHP birinci partiyken (yüzde 33.6), kararsızların oranı da dikkat çekiyor: Yüzde 23.3.”