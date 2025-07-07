Özgür Özel'in o sözleri yandaş kalem Ahmet Hakan'ı gerdi

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Özgür Özel'in o sözleri yandaş kalem Ahmet Hakan'ı gerdi

Özgür Özel'in CHP'li belediyelere yapılan operasyonların ardından "Ondan sonra Mısır’daki meydanı izlediğiniz gibi izlersin” çıkışı yandaş kalem Ahmet Hakan'ı gerdi.

CHP’ye yapılan operasyonların ardından Özgür Özel, “Mısır” benzetmesi yaparak, “Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. Bana bu milleti sokağa davet ettirme. Ondan sonra Mısır’daki meydanı izlediğiniz gibi izlersin” demişti. Özel’in sözleri yandaş kalem Ahmet Hakan’ı rahatsız etti. Hakan, “Ama sıra Mısır’daki darbeyi örnek göstermeye gelince... İşte orada işin rengi değişir. Özgür Özel, öfke kontrolünü kaybettiği anlarda kıvamı, ölçüyü, kararı biraz kaçırıyor” cevabını verdi.

CHP’Lİ BELEDİYELER ARDI ARDINA OPERASYONLAR

19 Mart’ta İBB’ye yapılan “yolsuzluk” operasyonların ardından İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ve beraberindeki pek çok isim tutuklanmıştı. Ancak operasyonların ardı arkası dalgalar halinde devam etti. Son olarak Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanları gözaltına alınmıştı.

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ÖZEL’DEN DARBE ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise operasyonların ardından sert açıklamalarda bulundu. Özel, “Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. Bana bu milleti sokağa davet ettirme. Ondan sonra Mısır’daki meydanı izlediğiniz gibi izlersin” çıkışı gündem olmuştu.

“ÖLÇÜYÜ, KARARI BİRAZ KAÇIRIYOR”

Özel’in sözleri yandaş kalem Ahmet Hakan’ı gerdi. Hakan bugünkü köşe yazısında Özel’in Mısır benzetmesine sert tepki göstererek, “Ama sıra Mısır’daki darbeyi örnek göstermeye gelince... İşte orada işin rengi değişir. Özgür Özel, öfke kontrolünü kaybettiği anlarda kıvamı, ölçüyü, kararı biraz kaçırıyor” ifadelerini kullandı.

MISIR DARBESİ

2013 Mısır Askerî Darbesi, Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetlerinin ülkede devam eden protestolar sırasında hükûmet ve eylemcilere verdiği 48 saatlik uzlaşma süresinin dolması üzerine 3 Temmuz 2013 tarihinde ülke yönetimine yaptığı askeri darbe olarak biliniyor.

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