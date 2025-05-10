Özgür Özel’in önceliği belli oldu! Erdoğan’ı çıldırtacak hamle…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim için her hafta farklı bir ilde miting düzenlemeye devam ediyor. Bugün saat 12.00’de Van Kent Meydanı’nda olacak olan Özel, daha sonra 13 Mayıs’ta Manisa’da, 19 Mayıs’ta da İzmir’de büyük bir miting gerçekleştirecek. CHP kurmayları, “ara seçim” tartışmalarıyla ilgili “Öncelik mitinglerle erken seçimi zorlamak. Ara seçim sadece konuşulan bir ihtimal” ifadeleri kullanılıyor.

CHP’DE SÜREÇ PLANLANIYOR

19 Mart’ta yapılan bir operasyonla tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim için mitingler sürüyor. Özgür Özel, bugün saat 12.00’de Van Kent Meydanı’nda bir miting gerçekleştirecek. Hemen ardından Özel, Soma maden faciasının yıldönümü nedeniyle 13 Mayıs’ta Manisa’da olacak. CHP, 19 Mayıs’ta da İzmir’de büyük bir miting yapacak. İzmir’deki mitingin büyük bir mesaj da olacağının altını çizen CHP’li kurmaylar, ondan sonraki sürecin henüz planlama aşamasında olduğunu aktarıyor.

AKP’NİN KALELERİNDE MİTİNGLER DEVAM EDECEK

“Sokaklarda olmaya devam edeceğiz” sözlerini Özel söylemişti. CHP’li kurmaylar, Yozgat ve Konya’da yaptıkları gibi AKP’nin kalesi olarak görülen illerde yaptıkları mitinglere devam edecekler. Bu kapsamda Bayburt, Erzurum, Kayseri gibi illerde mitingler yapılabileceği belirtildi. Bilindiği üzere Erzurum'da en son ki mitingte İmamoğlu'nun aracına taşlı saldırı olmuştu.

ARA SEÇİM ÖNCELİĞİ: MİLLETVEKİLİ FORMÜLÜ

Özgür Özel’in ‘ara seçim’ göndermesine ise kurmaylar, "Öncelik sürdürdüğümüz mitinglerle iktidarı erken seçime zorlamak” olduğunun altını çiziyor. Özel’e Sözcü TV yayınında sorulan “ara seçim” formülüne ilişkin de konuşan kurmaylar “Öncelik sürdürdüğümüz mitinglerle iktidarı erken seçime zorlamak” vurgusunu yapıyor. Ancak anayasa değişikliği konuşulan bir dönemde muhalefetin milletvekili sayısının azalması da riskli olduğu parti içerisinde yorumlar yapılıyor. Parti kurmayları, “ara seçim imkanı sağlanırsa, Ekrem Bey’in milletvekili olarak cezaevinden çıkması sağlanabilir. Ancak ortada Can Atalay örneği varken bu ne kadar gerçekçi olur, bilemeyiz” dediği aktarıldı. Partililer yine de Özel’in belirttiği gibi “her ihtimalin düşünüldüğünü” belirtiyor.

OFİSLER AÇILACAK

İmamoğlu için imza kampanyası ilerletilerek, Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisleri’ne daha ağırlık verileceği aktarılıyor. Bazı il başkanlarının şimdiden farklı illerde açılacak ofisler için yer baktığı aktarılıyor. 15 milyon imzaya ulaşan CHP, İzmir mitingi öncesi bu sayıyı çok daha fazla artırmayı hedefliyor.