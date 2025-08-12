Özgür Özel’in planını tek tek anlattı! “Geçmiş olsun ülkeye”

“Demokrasi vaat eden bir liderin halkın endişelerine hakaretle karşılık vermesi kabul edilemez” diyen Gültekin, Özel’in üslubunu “ergenlik ve kibir” olarak nitelendirdi. CHP’nin geçmişteki siyasi kararlarını hatırlatan Gültekin, mühürsüz oyların kabulü, dokunulmazlıkların kaldırılması ve yanlış adaylık tercihlerinin halkta güven kaybı yarattığını söyledi.

Gültekin, Özel’in Hakan Fidan’a yönelik “TikTokçu bakan” ifadesini de eleştirerek, “Gerçek dış politika sorunları varken bu seviyesiz söylem muhalefeti zayıflatır” dedi. Muhalefet liderliğinin yapıcı ve seviyeli olması gerektiğini vurguladı.

“Gerçek muhalefet halktır” diyen Gültekin, toplumsal muhalefetin gençler, kadınlar ve aydınlar tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Gültekin, Özgür Özel hakkında “Toplumsal muhalefetin enerjisini bazen çok düşürüyor, bazen artırıyor. Halk tehditlere rağmen susmadı, sandığa gitti, konuştu. Muhalefet sokakta, fikirde, sandıkta” diyerek dikkat çekici bir mesaj verdi.

Gazeteci Levent Gültekin YouTube kanalında şöyle konuştu:

ÖZGÜR ÖZEL'İN AKLIEVVEL ÇIKIŞI!

Özgür Özel Tokat'taki mitinginde komisyona katılmalarına karşı çıkanlara, "Komisyonda niye varsınız diyenlere aklı evvel diye bir tanımlama yaptı." Yani akılsız geçinen, densiz anlamına gelen aklı evvel birileri diyor ki komisyonda olmayın. Özel, “Bizim içinde olduğumuz komisyondan korkmayın, olmadığı yerden korkun” diyor. Bu tepki gösteren çoğu insan CHP seçmeni yani hani muhalif insanlar Özgür Özel neden böyle bir dil kullanıyor? Ayıp yakışıksız. İnsanların endişesi var. Kimisi komisyona katılmanı eleştirecek, kimisi komisyona katılmanı destekleyecek. Katılan katılmanı eleştirenlere hangi cüretle akılsız diyorsun? Ne ayıp bir şey? Siz bize güya demokrasi vadediyorsunuz. Hepiniz Erdoğanlaşmışsınız. Bir de bir de şöyle bir büyük bir kibir var. Nasıl CHP'nin olduğu yerde bir şey bir terslik olmaz? Mühürsüz oyları babam mı kabul etti? Siz CHP olarak siz kabul etmediniz mi? Mühürsüz oyları siz göz yummadınız mı CHP olarak? Dokunulmazlıkların kaldırılmasına siz evet demediniz mi Meclis’te CHP olarak? 2023 seçimlerinde anketlerde en altta olmanıza rağmen iktidarın oyununa siz pranga olup Kemal Bey aday göstermediniz mi CHP olarak? Erdoğan'ın yasağını kaldıran CHP değil mi? CHP açmadı mı AK Parti'nin yolunu? CHP sütten çıkmış ak kaşık öyle bir güvenelim ki komisyona girdiği zaman her şeyi çok süper yapar. Geri yaslanalım orada CHP var artık aklımızda da rahatız. Hiç kimseye şüphe etmemize gerek yok diyelim. Bizim ağzımız yanmış sizin işinizi doğru düzgün yapmamanızdan. Siz mühürsüz oylara itiraz etmiş olsaydınız, o gün Türkiye'yi ayağa kaldırmış olsaydınız, biz belki bugün tek adam rejiminde değildik. Siz 2014'te Ekmeleddin kazığını CHP olarak bu ülkeye atmamış olsaydınız belki Türkiye bunları yaşamamış olurdu. CHP yaptı. Ben mi yaptım? Babam mı yaptı? Sen yapmadın mı Özgür Bey? Ekmeleddin'e sen onay vermedin mi? Sen 10 yıldır orada milletvekilisin, grup başkanısın. Sen Ekmeleddin için bir dakika burada bir oyun var dedin mi? Uyanık davrandın mı? Ekmeleddin de davranmamışsın. Mühürsüz oyların kabulünde davranmamışsın. Dokunulmazlıkların kaldırılmasında davranmamışsın. 2023 Kemal Bey'in adaylığını dayatmada davranmamış. Yetmemiş. Bir de grupta ağlamışsın. Adamı alkışlamışsın. Uyarılarımıza rağmen bir sürü insan avazı çıktığı kadar yapmayın. Burada oyun kuruluyor demesine rağmen. Şimdi gelmiş diyorsun ki bana güvenin. Ben komisyonda tabii ki ülkenin sigortasıyım diyor. Sen nerede sigortasın? Hangi sigortalığı yaptın ki bugüne kadar? Ve çok büyük saygısızlıkla eleştirenlere aklıevvel diyor. Bu ne kadar saygısızca, bu ne kadar üslupsuzluk, olmamışlık. Biraz olgun olursun. Bazı insanlar çok sert konuşabilirler. İnsanların endişeleri var, tereddütleri var, korkuları var. İsrail'in haline bakıyorlar. Suriye'nin haline bakıyorlar. Bu ülkede iktidarın, Bahçeli'nin, Erdoğan'ın bugüne kadar yaptıklarına bakıyorlar. Senin onlarla oturup bir komisyona girmenden korkuyorlar. Çünkü geçmişteki girdiğin bütün birlikteliklerde kazık yemişsin. Hepsinde burada da bir kazık yeme ihtimalini yüksek görüyorlar ve eleştiriyorlar.

Sen daha bugünden çıkıp daha iktidar olmamışsın. Çıkıp da sana bir dakika komisyona girme diyenlere aklı evvel diyorsan sen demokratik terbiye almamışsın. Ergenlikten kusura bakma çıkamamışsın ve muhalif seçmeni koyun yerine koyma hastalığından vazgeçmemişsin demektir. Sen şimdi Mansur Yavaş'a aklıevvel mi diyorsun? Kime diyorsun aklıevveli? Cevabı yok. Bir sürü insan var muhalif olup ülke endişesi duyan, ülke endişesiyle bazı politikaları eleştiren, bazı politikalara evet diyen insanlara insan hakaret etmez. Anlamaya çalışır, endişesini gidermeye çalışır. Olgun olur. Ama Özgür Bey'den olgunluk bekliyoruz. Özgür Bey, üslup olarak, tarz olarak, siyaset olarak yani ben Özgür Bey'in her geçen gün üslup olarak da, politika olarak da muhalifleri temsil etmekten uzaklaştığını görüyorum. Bence Özgür Bey, Kemal Bey'in, Deniz Bey'in yaptıklarını yapıp bunu örtmek için en radikal söylemi kullanıyor. İktidarla iktidarın istediği işleri tutup ama muhalif seçmenin gözünü boyamak için de en sert söylemlere bulunuyor.

TOPLUMSAL MUHALEFET HEP DİRİ

Hakan Fidan'a TikTokçu bakan dedi. Hakan Fidan'ın eleştirilecek 100 tane dış politikası var. Onu konuşsana ana muhalefet lideri olarak toplum da sana kulak versin. TikTokçu bakan ne? Seviyeyi o kadar düşürdü ki gittikçe artık başka bir şey oldu. O yüzden aklım almıyor. Yani kendi seçmenine bile daha bugünden hakaret eden bir muhalefet lideri geçmiş olsun ülkeye. Bu ülkede tek bir muhalefet var. O da toplumsal muhalefet. Toplumsal muhalefet her zaman muhalefet liderlerinden daha önde gidiyor. Bugüne kadar toplumsal teslim olmayan toplumsal muhalefettir. Gençlerdir, kadınlardır, çocuklardır. Her seçimde %85-90 katılımla sandığa gittiler. Tehditlere rağmen işini kaybetme pahasına tutumundan vazgeçmediler. Sokak röportajında konuşmaktan geri durmadılar. Yazarlar, çizerler, aydınlar hapis yatmasına rağmen vazgeçmediler. Konferanslarıyla, yazılarıyla, konuşmalarıyla tehdit buna rağmen susmadılar. Toplumsal muhalefet zaten harekette Özgür Özel kimmiş de toplumsal muhalefeti harekete geçiriyormuş? CHP toplumsal muhalefetin enerjisini düşürüp çıkarmakla uğraşıyor. Bazen çok düşürüyor, bazen artırıyor. Bazen insanlar lanet olsun buradan bir şey olmayacak diyor. Bazen ulan galiba olabilir diyor. Yoksa toplumsal muhalefet hep diri. Öyle bir haksızlık yapılmasın.