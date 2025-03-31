Özgür Özel'in Silivri ziyareti 8 saat sürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, belediye başkanları, İBB bürokratları, Gezi tutukluları ve eylemlere katılan gençlerin aralarında bulunduğu 28 kişiyi ziyareti tamamlandı.



CHP lideri Özel’in bugün saat 14.30’da başlayan Silivri ziyareti saat 22.00’de tamamlandı. Özel, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, belediye başkanları, İBB bürokratları, Gezi tutukluları ve gösterilere katılan gençlerin de arasında bulunduğu toplamda 28 tutukluyu ziyaret etti.

Özel’e İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Milletvekilleri Turan Taşkın Özer ve Ali Gökçek eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde ‘yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu dahil 30 kişiyi Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyarete geldi. CHP Genel Başkanı Özel, ziyaretleri öncesinde basın mensuplarıyla bayramlaşıp açıklama yaptı.

"ANNELERİNİN BOĞAZINDAN ÇAY GEÇMEDİ"



Özel yaptığı açıklamada, ziyaretinde öğrencilerle de görüşeceğini ifade ederek, "Öğrenci ziyaretleri ardından Ekrem başkanımızla belediye başkanlarımız ile ve içeride ‘Gezi Davası'ndan yatan arkadaşlarımızla son dönemde tutuklanan bürokrat arkadaşlarımızla bayramlaşacağım. Yaklaşık 30 kişiye yakın bir bayramlaşma listem var. Buradan en önemli olay şu biz CHP olarak Ankara'da bayramlaşmaktan çekildik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişin kırgınlıklarını küskünlüklerini bir kenara bırakıp 1'nci parti olmanın verdiği sorumlulukla Erdoğan başta olmak üzere tüm liderlerle bayramlaşıyorduk. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi tüm partilerle bayramlaşan tek partiydi. Ama bu bayram bayramı bayram olmaktan çıkardılar. Bir tarafta bayramlaşma bir tarafta bu yaşananlar. Bu kadar genç ailesinin yanında yokken evlerinde bayram sofralarında tabakları boş iken annelerinin boğazlarından çay geçmedi. O yüzden bu bayram biz bütün bayramlaşmalardan çekildik" dedi.