Özgür Özel’in Suriye modeli!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barzani’nin yayın organı Rudaw Tv’ye konuştu ve “Ana dilin özgürce konuşulması, kültür ve sanat üretilmesi, bilim yapılması engellenmemeli. Kürtçe öğrenme veya eğitim meselesini erkenden çatışma alanına çekmek doğru değil. Kapsayıcılık esas olmalı” diye konuştu.

Meclis’te tüm partilerin katılımıyla bir “çözüm masası” kurulmasını da öneren Özel, “Bu masa kavga masası değil, çözüm masası olmalı. Sayın Bahçeli’nin önerdiği 100 kişilik komisyon fikri niteliksel olarak doğru, ancak sayı abartılı. Daha küçük, hızlı çalışabilecek bir komisyon gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki gelişmelere dair CHP’nin politikasını açıklayan Özel; “güçlü, demokratik ve üniter bir Suriye yapısını” savunduğunu belirtti.

Özel, “Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların, Dürzilerin anayasal zeminde temsil edildiği bir Suriye devletiyle komşu olmak isteriz. Parçalı, iç savaş riski taşıyan bir yapı riskli” dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yayınladığı mesajda, isim vermeden Özgür Özel'in açıklamalarını eleştirdi ve “Otokrasiden kurtulmak için; söylemde, eylemde ve sembolde birlik gerekir demiştik. Başka bir ifadeyle, milletin beklentisinin; dilde, fikirde ve işte birlik olduğuna işaret etmiştik. Bu kafayla asla olmaz! Artık, tartışmaya gerek yoktur ki fikren ayrışıyoruz!” dedi.

Bu arada DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça’nın geçen yıl Meclis’te yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Akça, Meclis’te yaptığı konuşmada “Bizim topraklarımızın üstüne baraj kurup sonra o barajlardan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatlarla satmak sizin hakkınız değildir.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifade, DEM Parti'nin daha önce de Selahattin Demirtaş tarafından da farklı şekillerde dile getirilen temel görüşlerini yansıtıyor. Türkiye'nin bir bölümünün sadece bir etnik gruba ait olduğu iddiasını öne sürüyorlar. Aslında emperyalizmin, Kürtleri, Büyük Ermenistan ve Büyük İsrail hedefleri için kışkırtmaya çalıştığı ve Türkiye’den parça koparmak için kullanmak istediği bellidir.

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Emekli amiral Cem Gürdeniz, veryansıntv'de çıkan "Finansal baskı, parçalanmış iç cephe, jeopolitik körleşme ve kuşatılmışlık" başlıklı yazısında

"Unutulmamalıdır ki emperyalizmin tek hedefi Jerusalem Post’un da belirttiği gibi denize çıkan Kürt devletidir. Şu an Türkiye Suriye’de yaratılan fiili durum ile dolaylı olarak buna hizmet eden bir konumdadır. Türkiye gerileyen ABD ve AB’ye rağmen iktidar ve muhalefeti ile her ikisine de kıvançla hizmet etmektedir." dedi.

Gürdeniz, "Türkiye NATO’ya rağmen askeri gücünü artırmak, gerektiğinde 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’taki soydaşlarınız için yaptığını anavatanımızın ve mavi vatanımızın selameti ve güvenliği için yapabilmelidir. Bugün gerek nüfusumuz gerek askeri yeteneklerimiz 1974 şartları ile kıyaslanamayacak boyuttadır. Ancak stratejik irade ve egemen bağımsızlık irademiz 21.yüzyıldan itibaren kırılmıştır. Bu iradenin geri gelmesi ancak ve ancak hem iktidar hem muhalefetin Kemalizm’in altı oku altında birleşmekten başka çaresi kalmadığı gün mümkün olacaktır. Türkiye’nin kaçınılmaz yarını Kemalizm’dir. Huzur, güven ve refah oradadır." diye yazdı.

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Özgür Özel'in Rudaw tv konuşması, Suriye'de AKP iktidarının yardımcı olduğu fiili duruma hizmet etmektedir. “Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların, Dürzilerin anayasal zeminde temsil edildiği bir Suriye devleti”, tam da emperyalizmin kukla ülkelerde istediği bir yönetim modelidir. Irak'ta Amerikan işgalinden sonra yapılan da budur.

Özgür Özel, Suriye'de etnik grupların anayasal zeminde temsil edilmesini isterken, üniter yapıdan da bahsediyor! Oysa etnik grupların temsil edildiği bir devlet yapısı, üniter değil federatif olur...

ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail, Suriye’yi SDG dedikleri PKK’nın emrine vererek, kurulacak Kürt devletini Akdeniz’e ulaştırmak istiyor. Bunun için de ikide bir iç savaşın yeniden başlayacağını söylüyorlar. Kaldı ki Türkmenlerin adını anan bile yok!

Atatürk'ün koltuğunda oturmak, modern cumhuriyeti, ulus devleti savunmayı gerektirir, etnik unsurlardan meydana gelen bir devlet yapısını değil...

Altı ok veya Kuvayı Milliyecilik, etnik devlete izin vermez.

Özgür Özel, CHP’nin köklerine aykırı hareket ediyor ve Suriye için etnik temelde Anayasa istiyor. Bu bakış açısı, CHP’nin yükselişini durdurur.

Suriye için etnik unsurlara dayalı anayasa isteyen, Türkiye için ne ister?