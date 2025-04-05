Özgür Özel'in teklifini Kılıçdaroğlu kabul etti! Gündeme bomba gibi düştü...

CHP’de kurultay kararı sonrası adaylar arasında konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, kurultaya davet gelirse katılacağını da belirtti. Dün ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkanlar Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti. Saygı Öztürk ise bugünkü yazısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılma kararı aldığını açıkladı.

KAYYUM RİSKİNE KARŞIN KURULTAY KARARI ALMIŞTI

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' iddiaları kapsamında tutuklanmasının ardından CHP'ye kayyum atanacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ise kayyum riskine karşın Olağan Genel Kurul kararı almıştı.

ADAY OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yandaş medya tarafından kurultayda Kılıçdaroğlu ismi öne atılmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, genel başkan adayı olmayacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, "Aday olmama kararımın nedeni; Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir" ifadelerini kullanmıştı.

ARAYARAK KURULTAYA DAVET ETTİ

6 Nisan'da yapılacak kurultayda ise kimlerin olacağı merak konusu olmuştu. Özgür Özel, eski Genel Başkanlar Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultaya davet etti.

KILIÇDAROĞLU, DAVET ÜZERİNE KURULTAYA KATILMA KARARI ALDI

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılıp veya katılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Öztürk, “Kılıçdaroğlu, davet gelmediği için kurultaya katılmayacaktı ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün 14.30 civarında, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı ve kurultay davetinde bulundu. Kılıçdaroğlu, davet üzerine kurultaya katılma kararı aldı” dedi.