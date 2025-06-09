Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu ile mi görüşecek?

Düzenleme: Kaynak: Nefes
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu ile mi görüşecek?

CHP lideri Özgür Özel’in önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istediği ancak yanıt alamadığı iddiasını Nefes Yazarı Aytunç Erkin yazdı.

CHP lideri Özgür Özel’in önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istediği ancak yanıt alamadığı iddiasını Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettiği ancak bu talebe yanıt alamadığı iddiası ortaya atılmıştı.

NEFES yazarı Aytun Erkin bu iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu’na sordu. Erkin, "Kılıçdaroğlu’na sordum…" başlığıyla X hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şunları kaydetti:

"CHP lideri Özgür Özel’in CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettiği yazılıyor, çiziliyor. Ben de randevu talebiyle ilgili Kılıçdaroğlu’na sordum, dedi ki: “Çıkan haberlerin hiçbiri doğru değil. Bana gelmiş bir randevu talebi yok.”

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