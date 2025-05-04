Özgür Özel'e yumruklu saldırıda flaş gelişme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Selçuk Tengioğlu isim tarafından saldırıya uğramıştı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu olay yerinde gözaltına alınırken yarın adliyeye sevk edilecek.

ŞAHSIN SUÇ DOSYASI KABARIK

Selçuk Tengioğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, “Şahsın ilk belirlemelere göre 2004 yılında çocuklarını öldürmekten dolayı sabıkası var. Yine ilk belirlemelere göre akıl hastalığına dair bir emare yok” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “Şahsın; 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır” bilgilerini verdi.