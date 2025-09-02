Özgür Vietnam 80 yaşında: Bağımsızlığın yıl dönümü görkemli törenle kutlandı

Vietnam, 2 Eylül 2025’te bağımsızlığının 80. yılını başkent Hanoi’de düzenlenen büyük bir askeri geçit töreniyle anladı. Ba Dinh Meydanı’nda toplanan on binlerce kişi, ülkenin Fransız sömürge yönetiminden kurtuluşunu coşkuyla kutladı.

Törenlerde, helikopterler, savaş uçakları ve füzeler dahil olmak üzere geniş bir askeri donanım sergilendi. Geçit törenine Vietnam ordusundan yaklaşık 16 bin asker katılırken, Çin, Rusya, Laos ve Kamboçya’dan da onur birlikleri yer aldı.

LİDERLERDEN BAĞIMSIZLIK MESAJI

Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, törende yaptığı konuşmada bağımsızlık mücadelesinde yaşamını yitirenleri saygıyla andı. Lam, ülkenin 2045 yılına kadar güçlü, refah içinde ve mutlu bir ulus olma hedefini bir kez daha vurguladı:

Bu kutsal anlarda atalarımızı saygıyla anıyoruz. Milletimiz sayısız zorlukları aşarak bir sömürgeden bağımsız ve birleşik bir ülkeye dönüştü, modernleşme yolunda kararlılıkla ilerliyor.

HALKIN COŞKUSU VE ÖZEL İNDİRİMLER

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Vu Thi Trang, töreni izlemek için iki gün önceden yerini aldığını belirterek, “Beni buraya çeken bir şey vardı. Önceki kuşakların fedakârlıkları sayesinde barış ve özgürlük içinde büyüme fırsatı buluyoruz” dedi.

Kutlamalar kapsamında Vietnam hükümeti, tüm vatandaşlara 100 bin dong (yaklaşık 3,80 dolar) dağıtacağını açıkladı. Ayrıca Devlet Başkanı Luong Cuong, 13 bin 920 mahkûmun, aralarında 66 yabancının da bulunduğu kişilerin ceza süreleri dolmadan serbest bırakılacağını duyurdu.

TARİHSEL BAĞLAM

Ho Chi Minh’in 2 Eylül 1945’te bağımsızlığı ilan etmesine rağmen, Fransa bu ilanı tanımadı. Ancak 1954’te Dien Bien Phu’da uğradığı ağır yenilginin ardından, Fransa Vietnam’dan çekilmek zorunda kaldı. Aynı dönemde Laos ve Kamboçya da sömürge yönetiminden kurtuldu.

1954 Cenevre Anlaşmaları sonrası Kuzey Vietnam ile ABD destekli Güney Vietnam arasında iki on yıl süren savaş yaşandı. 30 Nisan 1975’te Komünist güçler Saigon’u ele geçirerek ülkeyi birleştirdi.