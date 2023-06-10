Özgüveni tavanda olanda burçlar belli oldu. İşte bir şeyi kolay kolay beğenmeyen o burçlar

Bazı burçlar pasif bir karakterde olurken bazı burçların da özgüvenleri tavandadır. İşte o burçlar…

Özgüveni tavanda olanda burçlar belli oldu. İşte bir şeyi kolay kolay beğenmeyen o burçlar

Bazı burçlar pasif ve özgüvensiz olabilirken bazı burçların özgüveni çok yüksek oluyor.

İŞTE O BURÇLAR

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre

Aslan burcu insanları genellikle marka düşkünüdürler ve kendilerine özgüvenleri yüksektir.

Terazi burcu insanları da marka ve kaliteli ürünlere önem verirler, ayrıca kendilerine güvenirler.

Yay burcu insanları da marka takıntılı olabilirler ve kendilerine olan güvenleri yüksektir.

Koç burcu insanları da özgüvenleri yüksek ve marka takıntılı olabilirler.

Boğa burcu için rahatı her şeyden önce gelir, bu yüzden de düzeni bozmak istemez. Ancak bu demek değil ki her işini erteliyor. Aksine kendine güvenen biri olduğu için doğru zamanı beklemeye gerek duymazlar.

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İkizler burcu insanı insanlarla sürekli iletişim halinde olmayı sever. Özgüveni yüksek burçlar arasında ilk sıralarda yer alan ikizler insanı, her ortamda kendisini rahatça ifade edebilir.

Yengeç burcu kendi karakterine ve sezgilerine güvenir. Bu konuda yüksek özgüvene sahip burçlar arasındadır.

Aslan burcu için korku diye bir duygu yoktur diyebiliriz. O özgüveni yüksek burçlar arasında yer alır ve kimsenin cesaret edemediği şeyleri bir aslan yapabilir.

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