Özkan Arseven'den Fenerbahçe açıklaması!

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, "Adil yönetim olduğu zaman bu takımın neler yapabildiğini görüyoruz. Bizim tek mücadelemiz adil yönetim ve Beşiktaş'ın iyi mücadelesi. Biz bu sene taraftarımıza, camiamıza ihtiyacımız olan bu şampiyonluğu tattırmak istiyoruz" dedi.



Basketbol Süper Ligi Final Serisi 3'üncü maçında Beşiktaş Fibabanka sahasında Fenerbahçe Beko'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin basketbol şube sorumlusu Özkan Arseven basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş camiasına şampiyonluk armağan etmek istediklerini dile getiren Arseven, "Ataşehir'de oynadığımız bir önceki maçta biz bunun sinyallerini verdik. Geri dönüş yaptık ama yakalayamadık. Bugün burada muhteşem bir taraftar vardı. Taraftar olduğu zaman bu takım, her takımı yenebilecek güçte. Adil yönetim olduğu zaman bu takımın neler yapabildiğini görüyoruz. Bizim tek mücadelemiz adil yönetim ve iyi mücadelesi. Biz bu sene taraftarımıza, camiamıza ihtiyacımız olan bu şampiyonluğu tattırmak istiyoruz. Uzun senelerdir Beşiktaş, basketbolda bu başarıyı elde edemedi. Bu sene, o sene olsun istiyoruz. 2 gün sonra maçımız var. Şu an sadece 1 maç aldık. O yüzden erken konuşmamak lazım. Biz taraftarımızın desteğiyle 2-2 yaparak seriyi Ataşehir'e taşıyacağız. Daha sonra buraya gelip, son maçta şampiyonluğu hedefliyoruz" diye konuştu.

"FENERBAHÇE İLE PROBLEMİMİZ YOK"

Ataşehir'de oynanan ilk maçta iki takım yöneticileri arasında yaşanan tartışmanın, stresli maçlarda olabileceğini belirten Arseven, "Maç özelinde bazen stresli anlar yaşanabiliyor. İki takım da stresli. Fenerbahçe de şampiyonluğu hedefliyor, biz de şampiyonluğu hedefliyoruz. Bunlar olabilen şeyler. Fanatizm olmadan yaşanan bu tarz gerilimler, sporun içinde olduğu için biz normal karşılıyoruz. Bir önceki maçta Fenerbahçe yöneticileri bizi çok iyi karşıladı. Başkanlar geldi. İki kulüp arasında hiçbir problemimiz yok. Federasyonla da hiçbir problemimiz yok. Yine söylüyorum, adil yönetildiği taktirde bu takımın, yenemeyeceği takım yok. Beşiktaş büyük takım" ifadelerini kullandı.