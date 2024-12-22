Özkan Sümer, kabri başında anıldı

Kaynak: İHA
Özkan Sümer, kabri başında anıldı

Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer, Maçka'da bulunan kabri başında anıldı.

Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer, Maçka'da bulunan kabri başında anıldı.

Trabzonspor eski başkanı, teknik direktörü ve futbolcusu Özkan Sümer, vefatının 4. yıl dönümünde Maçka ilçesindeki kabri başında anıldı. Törene, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kurul başkanları ve temsilcileri, eski yöneticiler, eski futbolcular, Sümer'in ailesi ve sevenleri katıldı. Sümer, kabri başında dualarla anıldı.

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