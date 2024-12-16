Özlediğimiz ‘Demet’in dönüşü

Türk Pop Müziği’nin tartışmasız en iyi yorumcularından biridir o. Çıkardığı hemen hemen her şarkısı hit olmuştur. Deli doludur. Her çıkışı olaydır. Bizim rengimizdir. Yapmacık değildir. Dobradır. Öyle olduğu için de ayrı bir severiz Demet Akalın’ı.

Yeni şarkısı ‘Yerine Sevemem’, 11 Production & DMC etiketiyle geçen günlerde yayınlandı. Sözü ve müziği Galip Öztürk’e ait şarkının düzenlemesi Yenal Yıldız imzası taşıyor. Undici Production tarafından Galip Öztürk ile düet yaptığı şarkının ruhuna uygun hoş da bir klip çekilmiş.

Duygusal bir şarkı olan ‘Yerine Sevemem’, son yıllarda dinlediğim en iyi Demet Akalın şarkısı diyebilirim. Yaşanan bir aşk acısını anlatıyor. Demet Akalın, kendine has yorumu ve tarzıyla yine harika bir çalışmaya imza atmış. Uzun zamandır özlediğimiz Demet Akalın şarkılarının ayak seslerini duydum. Keyifle dinlediğim ‘Yerine Sevemem’in yolu açık olsun.

‘Can Borcu’ ne yapar?

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atv’nin yeni sezon işlerinden ‘Can Borcu’nun yayın tarihi belli oldu. Dizi, 21 Aralık Cumartesi akşamı ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay ve Cüneyt Mete’nin paylaştığı dizide, bir trafik kazasının bir araya getirdiği iki ailenin ihanetler, yasak ilişkiler, büyük sırlarla örülmüş, birbirinin içine geçen hikâyeler anlatılacak. Dizinin yayın günü konusunda doğru bir tercih yapılmış mı? Açıkçası, bu konuda olumlu bir şey düşünemiyorum. ‘Gönül Dağı’ (TRT 1), ‘MasterChef Türkiye’ (TV8), ‘Güldür Güldür Show’ (Show TV) gibi zorlu rakipleri karşısında nasıl bir reyting alır? Merakla bekliyorum.

Sürpriz yapabilir mi? Bu mümkün gibi görünse de biraz zor. Reytingi bol olsun.

Güniz, ‘Teşkilat’a yakışmış

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TRT 1’de 5. sezonuyla ekrana gelen ‘Teşkilat’, aldığı reytingler kadar oyuncuların performanslarıyla da dikkat çekiyor.

Dizinin bu sezon kadrosuna katılan Özlem Maden de oyunculuğuyla beğeni topluyor. Dizide mafya babası Hamdi’nin (Murat Han) eşi ‘Güniz’e hayat veren Özlem Maden’i ekranda izlemek büyük keyif. Onu daha önce birçok rolde izledim ama ‘Teşkilat’a daha bir yakışmış. Oynadığı rolün hakkını veriyor. Yapmacık değil. Oynarken oyunculuğunun ete kemiğe büründüğü halinin en güzel örneğini görüyorum.

İlerleyen zamanlarda onu daha çok konuşacak gibiyiz. Çünkü, ‘Teşkilat’ta bunun sinyallerini veriyor. Başarılar diliyorum.