Özlem Çerçioğlu, Erdoğan için kitap mı yazdırdı? Yazar açıkladı...

Yazar Ergün Poyraz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı ve bazı siyasetçiler hakkında kaleme aldığı kitaplar konusunda geçmişte bir siyasetçiden destek gördüğünü öne sürdü. Poyraz’ın isim vermemesi ancak paylaşımlarında kullandığı ifadeler ve geçmişe dair göndermeler sebebiyle CHP’den istifa edip AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olduğu yönünde yorumlandı.

BİR SİYASETÇİDEN DESTEK GÖRDÜ İDDİASI

Aydın Denge’de yer alan habere göre; gazeteci ve yazar Ergün Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı ve bazı siyasetçiler hakkında kaleme aldığı kitaplar konusunda geçmişte bir siyasetçiden destek gördüğünü iddia etti. Paylaşımlarda isim belirtmeyen Poyraz, “Cumhurbaşkanına, bakana, milletvekiline kitap yazmışım. Bir tane değil 48 tane kitap yazdım. Ben bu kitapları yazdığımda sen benim en iyi dostumdun, destekçimdin” dedi.

İSİM VERMEDİ

“Abdülhamit’ten Tayyibe” isimli kitabının basımı ve dağıtımı için de görüştüğünü öne süren kişiye yönelik Poyraz, “Cumhurbaşkanına bir daha kitap yaz, yazdığın kitapları satın alıp dağıtalım, ben maddi destek olayım demedin mi? Oldun da, belgeleri mevcut” ifadeleriyle aktardı.

ÇERÇİOĞLU MU?

İsim vermeyen Poyraz’ın paylaşımlarında kullandığı ifadeler ve geçmişe dair göndermeler sebebiyle CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu işaret ettiği şeklinde yorumlamalara neden oldu.

“ABDÜLHAMİT’TEN TAYYİBE”

Poyraz'ın yazdığı kitabın tanıtım metni ise şu şekilde;

"AKP’liler Tayyip Erdoğan’ı hep 2. Abdülhamit’e benzetirler. Ergün Poyraz, 2. Abdülhamit ile ilgili tarihsel gerçekleri belgeleriyle ortaya koyuyor. Ve Tayyip Erdoğan ile benzerliklerinin altını çiziyor: Abdülhamit döneminde toprak kayıpları, Abdülhamit’in dış politikası, Abdülhamit'in kendini öldürmek isteyen suikastçıyı Avrupa'nın baskısıyla affetmesi, Abdülhamit’in Masonlarla ilişkileri, İstibdat, Abdülhamit büyük kişisel servetini nasıl yaptı? Borsa oyunları... Tefecilik... Abdülhamit’in ticari faaliyetleri..., Abdülhamit servetine servet katarken Osmanlı maliyesi nasıl çöktü? Düyunu Umumiye ve terk edilen mali bağımsızlık., Ergün Poyraz Devr-i Abdülhamit’i anlatarak Devr-i Tayyip’i anlamamızı sağlıyor... Bir solukta okuyacaksınız."