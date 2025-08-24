Özlem Çerçioğlu ile ilgili gündem olacak AKP detayı! Transferden sonra yarıda kaldı…

Geçtiğimiz yıl verdiği röportajda, iktidar tarafından kendilerine kurulan baskıyı ve kumpasları kitap haline getirdiğini ve yakında yayınlayacağını açıklayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kitabı, AKP'ye geçmesiyle birlikte yarım kaldı.

Aldığı sürpriz kararla CHP'den istifa eden ve 14 Ağustos'ta AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun geçtiğimiz yıllarda vermiş olduğu röportajlar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

CHP'li Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çerçioğlu'nun 24 Mart 2024 tarihinde verdiği röportaja dikkat çekerek "O kumpasların kitabı ne oldu?" ifadelerini kullandı.

AKP'YE KARŞI KİTAP YAZDIĞINI DUYURMUŞTU

Çerçioğlu, iktidar tarafından belediyede çalışanlara yönelik kurulan kumpasları ve gördükleri baskıyı kitaplaştırdığını belirterek “Kitabı da bitirmek üzereyim. Nasıl kumpaslar kuruldu, nasıl kamu kuruluşlardaki üst düzeydeki görevlilere baskı yapıldığını, hepsini kitabımda yazıyorum. Gerçekten Aydın halkı bunu okuduğu zaman bu kumpasların ne kadar vicdansızca, ahlaksızca kurulduğunu da görecekler” açıklamasında bulunmuştu.

