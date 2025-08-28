Özlem Çerçioğlu'na öfke anketlere yansıdı. CHP'den AKP'ye geçmişti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçişi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. AREA Araştırma’nın gerçekleştirdiği anket, vatandaşların bu transfere tepkili olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 60.8’i Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasını desteklemezken, sadece yüzde 31.2’si bu kararı doğru bulduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 8’i ise görüş belirtmedi.

Çerçioğlu, AKP’nin 24’üncü kuruluş yıldönümü töreninde partiye katıldığını duyurdu. Törende yaptığı konuşmada, “Aydın’a hizmetlerimi, Sayın Cumhurbaşkanı’nın himayelerinde daha ileri taşıyacağım” dedi. Ayrıca, “Yargıdan ve yargılanmaktan korkmadım, alnım ak, başım dik” sözleriyle kararlılığını vurguladı. Ancak bu geçiş, CHP cephesinde sert eleştirilere yol açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu’nun Aziz İhsan Aktaş soruşturması nedeniyle cezaeviyle tehdit edildiğini ve bu baskı sonucu AKP’ye geçtiğini iddia etti. Çerçioğlu’nun siyasi geçmişi, Aydın’da uzun süredir tartışma konusu. 2009’dan beri belediye başkanı olan Çerçioğlu, CHP’den üç dönem üst üste seçilmişti.

Ancak son dönemde hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları ve yargı süreçleri, siyasi kariyerini gölgede bıraktı. Bu geçiş, Aydın’da yerel siyasetin dinamiklerini değiştirebilir. Anket sonuçları, halkın Çerçioğlu’nun kararına mesafeli yaklaştığını gösterse de, AKP’nin bu hamleyle bölgedeki etkisini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Siyasi analistler, Çerçioğlu’nun kararının 2028 seçimleri öncesinde CHP’nin Aydın’daki gücünü zayıflatabileceğini düşünüyor. Öte yandan, AKP’nin Çerçioğlu’nu sahiplenmesi, partinin yerel yönetimlerdeki iddiasını güçlendirme stratejisi olarak değerlendiriliyor. Çerçioğlu’nun önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.