Özlem Çerçioğlu'nun eşine ait hisseler rekor kırdı

Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu’nun üç ilçe belediye başkanıyla birlikte AK Parti’ye geçeceğinin siyasi kulislere yansımasının ardından yükselişe geçen Jantsa hisseleri 13 Ağustos’ta yüzde 5,29 değer kazanarak dünkü seansı 23,50 liradan kapatmıştı.

CHP’den istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Özlem Çerçioğlu’nun açıklamaları siyaseti dalgalandırırken, Jantsa hisselerindeki yükseliş 14 Ağustos seansında daha da hızlandı.

Halka açık Jantsa hisselerinde alım yönünde yoğun işlemlerin devam etmesiyle güne 23,50’den başlayan hisse fiyatı gün ortasında 25,72 liraya, ilerleyen saatlerde ise 25,84 liraya yükselerek önceki güne kıyasla hisse başına fiyat artışı 2,34 lira oldu. Jantsa hisselerindeki değer artışı iki günde yüzde 9,96’ya ulaşarak yüzde 10’a yaklaştı.

Çerçioğlu’nun AK Parti’ye transferi ardından elinde Jantsa hissesi bulunan borsa yatırımcılarının Jantsa hisselerindeki işlemlerden iki günlük kazancının 200 milyon liraya ulaştığı hesaplanıyor.

KAMUDAN JANTSA’YA YÜKLÜ SİPARİŞ İDDİALARI, SPK JANTSA HİSSELERİNİ YAKIN TAKİBE ALDI

Diğer yandan siyasi dalgalanmaların borsaya yansımasıyla Jantsa hisselerinde gün içinde yüklü alımlarla sert hareketlenmelerin yaşanması üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve BİST yönetiminin olası spekülasyon ve manipülasyonlara karşı Jantsa tahtasını yakın takibe aldığı borsa kulislerinde öne sürülüyor.

Jantsa’nın 2024 yılı ilk yarısında açıkladığı 6 aylık bilançoda satış gelirleri 3,3 milyar lirayken bu yılın aynı döneminde yüzde 25 gerileyen satışlar 1 milyar liralık düşüşle 2,3 milyar liraya düştü. Geçen yılın ilk yarısında kâr açıklayan şirket bu yılki il yarı bilançosunda 53,4 milyar lira zarar açıklamıştı.

Yılı zararla kapatması beklenen şirket hisseleri değer kaybederken Çerçioğlu’nun AKP’ye transferi, süreci tersine çevirmiş durumda. İki günde yoğun taleple hızla yükselen Jantsa hisselerindeki alımlar ve hisse fiyatındaki artışın şirketin kâra geçmesine olanak sağlayacağı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişiyle hakkındaki 20’yi aşan soruşturma dosyasının askıya alınacağı, erteleneceği ya da takipsizlik kararlarıyla kapatılacağı yönündeki beklentilerin Jantsa açısından da ekonomik kazanıma dönüşeceği, kamu kurumlarının taşıtları için açılacak jant ihalelerinde siparişlerin Jantsa’ya yönlendirileceği, siyaset ve ekonomi kulislerinde öne sürülüyor.

Ayrıca kamu kurumları adına toplu alım yapan Devlet Malzeme Ofisi’nin de (DMO) önümüzdeki süreçte yapacağı jant alımlarında davet usulüyle Jantsa’ya doğrudan sipariş verileceği, şirketin desteklenerek zararının kapatılması ve kara geçmesine olanak sağlanmasının Çerçioğlu transferindeki pazarlıklarda yer aldığı siyaset kulislerinde iddia ediliyor. Jantsa’ya iktidar ve kamu desteği iddialarının gündeme gelmesine paralel şekilde BİST’te işlem gören hisselerin yükselişe geçmesi bu açıdan dikkat çekiyor.