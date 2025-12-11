İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen narkotik operasyonu kapsamında birkaç gün önce televizyon spikerleri Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu'nun gözaltına alınıp ifadelerinin alınıp serbest bırakılmalarının ardından operasyon genişliyor. Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçlarından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Savcılığın tutuklama talebinde, şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği, ayrıca, şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine "sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı" iddiası da var.

Gazeteci Özlem Gürses ve Ersin Eroğlu'nun Gürses'in YouTube kanalında operasyonla ilgili anlattıkları dikkat çekti.

Operasyonun birkaç boyutu olduğunu ifade eden Gürses 'iddialar vahim' diyerek 'ekran yüzü olan, çok güçlü poziyonlarda olan isimlerle ilgili vahim iddialar havada uçuşuyor' dedi ve medyaya yönelik dengelerin ciddi boyutta değişeceği ve sarsılacağını ifade etti.

ERSOY, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN BASIN MÜŞAVİRLİĞİNİ YAPMIŞ

Gürses tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un Orta Doğu Bölgesi'ni çok yakın bilen bir gazeteci olduğunu ifade ederek, son dönemde yıldızının parladığını hatırlattı. Ersoy'un haber için İsrail, Suriye, Ukrayna ve Afganistan'a gittiğini vurgulayan Gürses bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın basın müşaviri olarak görev yaptığını söyledi. Ersoy'un babasının ilginç bir isim olduğunu ifade eden Gürses, ailenin bir Suriye bağlantısı olduğunun iddia edildiğini belirterek Mehmet Akif Ersoy'un uzun yıllar Suriye'de yaşadığını söyledi.

BU HABERLERİ YAPAN...

Bu haberleri yapanın İhsan Yalçın isimli bir genç bir gazeteci olduğunun altını çizen Gürses, Yançın'ın bir dönem Kanal D'de çalıştığını daha sonra bağımsız gazetecilik yapmak için sosyal medya hesapları ve YouTube açtığını belirtti.

'OLAYIN SİYASİ BOYUTU DA VAR'

Yalçın'ın iddiaları arasında kanal yöneticileri ve bazı bürokratların da adının geçtiğini hatırlatan Gürses olayın magazin dışında, siyasi bir boyutunun da olduğunu ifade etti. Gürses, olayın siyasi boyutu olmasa iddialar arasında adı geçen MHP'ye yakın isim Serkan Toper'in iddiayı yalanlayarak "Sosyal medyadan operasyon çeken sonra silen arılar, kediler, serbest atışçılar onuru ve itibarı için yaşayanlara dil uzatmanın bedelini yargı önünde elbette ödeyecekler." açıklaması yapmayacağını söyledi.

'AKP- MHP ARASINDA HUKUK MÜCADESİ BAŞLADIĞINI HİSSEDİYORUM'

Gürses, "sanki AKP-MHP arasında bir yargı dosyaları ve hukuk mücadelesi başladığını hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ersin Eroğlu'nun operasyonu ilişkin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

'BU OPERASYON ANKARA'YA UZANIR MI?'

"Son operasyonu ifadesi alınan spikerlere yapılan operasyondan ayıran, ifadelerinin alınıp salıverilmemiş olmaları. Ağır bir suçalam umarım aklanırlar. Acaba operasyonda adı geçen spiklerler isim mi verdiler? Bu operasyon acaba bunun için mi gerçekleşti? Ankara'ya bu operasyon uzanır mı? soruları akıllara geliyor.

'İKTİDAR SAVAŞLARINDA BİRİLERİ BİRİLERİNE OPERASYON MU ÇEKİYOR?'

Operasyonun iktidar ile ilişkisi, Ankara büroksisi ile ilişkisi güçlü olan isimlerin gözaltına alınması normal mi? E o zaman "Ankara'daki iktidar savaşlarında, güç savaşlarında birileri birilerine operasyon mu çekiyor?" sorusu akıllara geliyor. Serkan Toper de buna yönelik açıklamalar yapıyor.

'OPERASYON AKP İÇİNDEKİ GÜÇ SAVAŞI...'

Bu mesele de HaberTürk televizyonu üzerinden gerçekleşiyor gibi. Kenan Tekdağ'ı Ankara'da bir güç savaşı olmasa tutuklayabilir misiniz? Bunu sormak gerekli. Tekdağ, güçlü bir medyacıdır. Bütün yargı bürokrasisiyle, siyasetçilerle, bakanlarla güçlü ilşkileri olan bir isimdir. Kenan Tekdağ'ı ilk dalgada aldılar ev hapsiyle bıraktılar. MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' diye aradı. 2. dalgada tutukladılar. Bu kavgayı AKP- MHP araısndaki kavga diye okunmuyorum. Daha çok AKP içindeki bir güç savaşı olarak okuyorum."

'RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMİ KASTEDİYOR?'

İktidara yakın Rasim Ozan Kütahyalı'nın

"TMSF maalesef Habertürk grubunda gereken medya devrimini yapamadı

DEVLET, Habertürk grubunu hala Kenan Tekdağ zihniyetinin yönettiğini düşünüyordu.

TMSF’nin yapamadığı bu medya devrimini şimdi doğrudan Türk yargı makamlarının emriyle Türk Jandarma Teşkilatı yapıyor. Durum bu." paylaşımını hatırlatan Gürses, Kütahyalı'nın 'Devlet' ifadesiyle kimi kastettiğini de sorguladı.

OPERASYON EKOL TV, CNN TÜRK'E DE UZAYACAK MI?

Gürses, operasyonların Ekol TV'ye CNNTürk'e de uzayabileceğinin iddia edildiğini ifade etti.

Gürses'in iddiasının ardından gazeteci Eroğlu şunları söyledi

"Tükiye'de bir şey oldu. İki yıl önce iktidar içindeki bir güç bir medya inşaasına girişti. İsimleri vermiyorum. Yeni yeni kanallar çıktı. Büyük TV kanalları el değiştirdi. Bir süre sonra da kara para operasyonları başladı. En az 100 milyon dolarlık yatırımlar yapıldı. Örneğin Can Grubu...

Bunu yapan bir güç odağı var. Ankara olmadan bunu size yaptırmazlar. Frekans bile alamazlar. Bir bakıyorsunuz o kanala bakanlar çıkıyor.

Medya grubunu kuran güç kimse ona operasyon yapılıyor. Küçülme kararı alan kanallar var. 2017'de Erkan Kork, ByLock soruşturması geçiyor. Banka satın alıyor. 2025'te Flaş TV'yi alıyor. 2 ay sonra operasyon yiyor. Arkasında duran güç odağı kimdi? Soruyorum."