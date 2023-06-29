Özlem ne demek? Özlem isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Özlem de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Özlem ne demek? Özlem isminin anlamı nedir?

Özlem ne demek? Özlem isminin anlamı nedir?

Özlem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Özlem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Özlem ne demek? Özlem isminin anlamı nedir?

ÖZLEM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Özlem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bir kimse veya bir şeye duyulan aşırı görme, kavuşma arzusu.

ÖZLEM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Özlem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Özlem adını koymak caizdir.

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