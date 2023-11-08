Özlem Öz kimdir? Özlem Öz ve Tayyar Öz neden gündem oldu?

Lüks hayatlarıyla dikkat çeken fenomenlerden Özlem Öz ve Tayyar Öz bir diğer fenomen Dilan Polat’ın tutuklanmasının ardından gündeme geldi. Özlem Öz ve Tayyar Öz’ün hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Özlem Öz kimdir? Özlem Öz ve Tayyar Öz neden gündem oldu?

KAYNAK: Haber Merkezi
Özlem Öz kimdir? Özlem Öz ve Tayyar Öz neden gündem oldu?

Lüks yaşamıyla ilgili sık sık sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Özlem Öz ve Tayyar Öz gündem oldu. Feyza Altun, "Bu ikisine de bakmamız gerek arkadaşlar" diyerek sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü işaret etmişti. Peki, Özlem Öz kimdir? Özlem Öz ve Tayyar Öz neden gündem oldu?

ÖZLEM ÖZ KİMDİR?

Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi.

Özlem Öz, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü tamamladı. Eğitimini tamamlandıktan sonra Op. Dr. Tayyar T. Öz ile hayatını birleştirdi. Üç kız çocukları olan Özlem Lina Öz, dördüncü bebeğini bekliyor.

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TAYYAR ÖZ KİMDİR?

Dr. Tayyar Taylan Öz 1987 yılında Kahramanmaraş’ın Süleymanlı Kışla köyünde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Süleymanlı köyünde tamamlayan Tayyar Öz, Lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesinde Tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı.

TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü kazandı. 5 yıl sonra Ortopedi ve travmatoloji uzmanı unvanını aldı. Tayyar Öz mecburi görevini Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinde yaptı.

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