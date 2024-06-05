Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti

Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yıllarca müzik hayatında marjinal duruşuyla adından söz ettiren Rock müziğin sevilen ismi Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu. Komşularının nereye gittiğini bilmediği ve merak ettiği Tekin'in şimdi nerede olduğu ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti 1

Türk Rock müziğinin ünlü isimlerinden Özlem Tekin, uzun süre önce inzivaya çekilmişti. Muğla'nın Milas ilçesinin bir köyüne yerleşen Tekin, sosyal hayattan iyice kopmuştu.

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Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti 2

Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzak yaşıyordu.

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Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti 3

Önceki yıllarda Muğla'nın Milas ilçesindeki çiftliğinde birkaç kez görüntülenen Özlem Tekin'den hayranları uzun süredir haber alamıyordu.

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Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti 4

Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu.

Aylardır çiftliğinde görmediklerini söyleyen komşuları, Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirmişti.

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Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti 5

MADDİ SIKINTILAR YAŞIYOR

Bu haberler üzerine Özlem Tekin'in yakın çevresine ulaşan magazin yazarı Onur Akay, ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ancak maddi sıkıntılar nedeniyle çiftliğine kilit vurmak zorunda kaldığı bilgisine ulaşmıştı.

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Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti 6

Tekin'in, uzun zamandır Bodrum Gündoğan'da annesiyle birlikte yaşadığını ve kafasında buraya yerleşme planları olduğunun bilgisini verilmişti.

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Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti 7

YURT DIŞINA MI YERLEŞTİ?

Son olarak Aramızda Kalmasın'da gündeme gelen Özlem Tekin'in terk ettiği çiftliği de ortaya çıkmıştı.

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Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti 8

Komşuları "Evi bırakıp gitti, biz de meraktayız" sözleri sonrası Özlem Tekin'e dair yeni iddialar konuşuldu.

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Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti 9

Londra'da yaşayan bir program takipçisi Aramızda Kalmasın'a mesaj atarak "En son buraya, Londra'ya yerleşmişti" dedi.

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Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti 10
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Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti 11
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Özlem Tekin bakın nerede ortaya çıktı. İnzivaya çekilmişti 12
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