Özlem Zengin atama kurası töreninde yeğeni ile Erdoğan'ı tanıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma gerçekleştirdikten sonra kura çekimine başlandı. İsimleri okunan hakim veya savcılar ayağa kalktı.

Halk TV'deki habere göre kura devam ederken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Zengin, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim de Arif Dağhan'ı da teleffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" dedi.

Zengin'in yeğeni ayağa kalkıp kendini Erdoğan'a tanıttı. Bu sırada isim benzerliği nedeniyle başkası da kalksa da yerine oturdu.