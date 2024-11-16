Özlem Zengin faturayı CHP'li belediyeye kesti. 5 çocuğun öldüğü yangınla ilgili açıklamaları tepki çekmişti

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili "18 defa gidilmesinin takdir edilmesi gerekir, her şeyi paraya bağlıyorsunuz" sözleri nedeniyle tepki çeken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir ve Selçuklu belediyelerinin CHP'li olduğunu söyleyerek kendilerine yönelik suçlamaların 'vicdansızlık' olduğunu söyledi.

Ece Üner'den yangın faciasıyla ilgili Özlem Zengin'e sert sözler

İzmir'in Selçuk ilçesinde 11 Kasım Pazartesi günü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında, evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen 5 yaşındaki Fadime Nefes, 4 yaşındaki Funda Peri, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 2 yaşındaki Masal Işık ve 1 yaşındaki Aras Bulut Akcan kardeşler hayatını kaybetmişti.

KATİL SİZSİNİZ' DİYORLAR, BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?

T24'deki habere göre AKP Çayırova kongresinde 5 kardeşin öldüğü yangın hakkında konuşan Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir konuyu merkezinde konuşamaz hale geldik. Dramatik bir tablo. Sanki genel kurulun atmosferini haberler üzerinden yönetiyoruz. Genel Kurul'a geldiğimizde yalanlarla dolu bir medya var. Kötücül medyanın gündemi var. Bu gündem genel kurulu işgal ediyor.

Kaymakamlık, Belediye ve ilgili kurumlar görevini yapmış mı diye anlatıyoruz. Bunlarla ilgili mesele konuşulurken iş dönüyor ekonomiye geliyor. Buradan yola çıkarak diyorlar ki, 'Katil sizsiniz.' Böyle bir şey olabilir mi?

"BU SORUNUN BİR SÜRÜ SEBEBİ VAR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi kime ait arkadaşlar, CHP'ye değil mi? Onların yönetiminde yıllardır. Sosyal medyacılıktan bahsediyorlar. Selçuk Belediyesi'nin yönetimi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Nüfusu ne kadar? Çayırova'nın üçte biri kadar, 37 bin. Başında avukat hanımefendi var. Hanımefendi olaylar olduğunda Barselona'daydı ve cenazeye bile gelmedi. Büyükşehirlerde CHP'nin en büyük destekçisi DEM Partililer bize diyor ki, 'Katil sizsiniz.' Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Konuyu toparlıyorlar, parasal sebeplere getiriyorlar. Bu sorunun bir sürü sebebi var, sadece parasal meselelerden konuşmak çözmeye yetmez."