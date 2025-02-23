Özlem Zengin’den düşman çatlatan mesaj!

AKP’li kesimler tarafında istenmeyen isim olan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in 75 kişilik MKYK listesinde olmamasına sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin ise Özlem Zengin'den ise düşman çatlatan bir mesaj geldi. Zengin, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir” ifadelerini kullandı.

MKYK’DA İSMİ OLMAYINCA BAZI AKP’LİLER SEVİNDİ

AKP'nin 8. Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapıldı. Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinde yarı yarıya değişim yaşandı. 75 kişilik MKYK listesine sürpriz isimler yer aldı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in listede olmamasına ise sosyal medya üzerinden bazı AKP’li kesimlerin halaylı video ve ‘kurtulduk sonunda’ şeklinde paylaşımlar geldi.

ÖZLEM ZENGİN'DEN TEPKİLERE AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Zengin, sosyal medya hesabından açıklama gerçekleştirdi. Zengin, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir." dedi.

AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir. pic.twitter.com/PePGBRVLyh — Av. Özlem Zengin ???????? (@AvOzlemZengin) February 23, 2025

AKP’NİN HEDEFİNDEYDİ

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP), 6284 talebine itiraz ettiği için parti tabanınca hedef gösterilen AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, “Yorgunum. Yalnızlıktan da yorgunum, camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de hüzün duyuyorum” demişti.