Özlem Zengin'in yeğeni hakkındaki paylaşımlara inceleme! Erdoğan'la tanıştırmaya çalışmıştı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yeğeni Arif Dağhan'ı elindeki mikrofonla anons ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırmak istemesi gündem olmuştu.

Tepki ile karşılanan bu davranış sonrası Arif Dağhan hakkında paylaşım yapanlara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

BirGün gazetesinde yer alan habere göre Arif Dağhan hakkında yapılan sosyal medya üzerinden paylaşım yapanlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında incelenecek.

ADALET BAKANI İLE TANIŞTIRMIŞTI

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde kürsüde yaptığı açıklamada, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim de Arif Dağhan’ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" ifadelerini kullanmıştı. Zengin'in sözleri üzerine, yeğeni Arif Dağhan ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendini tanıttı.

Ayrıca, Özlem Zengin'in yeğeni Arif Dağhan'ı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile tanıştırdığı ve fotoğraf çektirdiği de ortaya çıkmıştı.