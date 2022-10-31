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Ozon tedavisi, bakteri ve virüsleri nasıl öldürüyor

Romatizmal ve eklem problemlerinden cilt bakımına kadar çok sayıda alanda kullanıldığını belirten Doç. Dr. Aydın Arslan, ozon tedavisinin bağışıklık sistemini güçlendirerek bünyeye direnç verdiğini, bakteri ve virüsleri öldürdüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:28
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Ozon tedavisi, bakteri ve virüsleri öldürüyor

Ozon tedavisi, bakteri ve virüsleri nasıl öldürüyor
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Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte, bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve hasta olmamak için birçok kişi farklı yöntemler deniyor. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde, ozon tedavisi ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aydın Arslan, ozon tedavisinin, hücrelerin oksijen ihtiyacını karşılayıp kan dolaşımını artırarak vücudun bağışıklığını güçlendirdiğini belirtti.

İnsan sağlığı için en önemli elementlerden biri olan ozon gazının vücut için en yararlı şekilde kullanılması ozon tedavisi olarak adlandırılıyor. Hastalıklı ya da zarar görmüş bölgelere oksijen girişinin artırılmasıyla, sağlıklı dolaşım seviyesine ulaşmanın amaçlandığının altını çizen Doç. Dr. Aydın Arslan, “Ozon tedavisi, çok yaygın kullanım alanına sahip. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, romatizmal ve eklem problemlerinin giderilmesi, bel boyun fıtıklarının sebep olduğu ağrıların azaltılması, vücut direncinin güçlendirilmesi, yara ve yanık tedavilerinin yapılması, ciltte oluşan akne, leke ve bozuklukların giderilmesinde sıklıkla uygulanıyor.” şeklinde konuştu.

Ozon tedavisinin, direkt kan yolunun dışında; kas içine enjekte edilerek ya da oluşan açık yaraların üzerine yapılan uygulamalar gibi birkaç farklı metodu bulunuyor.

Vücudun doğal savunma mekanizmaları yenilen besinler, solunan hava, stres ve zararlı alışkanlıklar nedeniyle oluşan zararlı oksidanlarla savaş vererek vücut dengesini korumaya çalışıyor. Zayıflayan savunma mekanizmaları, dokudaki oksijenin azalmasına, hücrelerin bozulmasına ve hastalıkların gelişmesine neden olarak bağışıklık sistemine güç kaybettiriyor. Bu noktada ozon tedavisi, hücrelerin oksijen ihtiyacını karşılayıp kan dolaşımını artırarak vücudun bağışıklığını güçlendiriyor. Hiçbir yan etkisi olmayan ozon tedavisi ile hastalıkların direkt tedavisinin yapılabileceğini ifade eden Arslan, “Ozon tedavisi, hastalıklardan önce uygulanarak kişinin hastalanmaması sağlanabilir. Kişinin yaşamsal fonksiyonlarında ileride oluşabilecek çok daha ciddi hastalıklar önlenebilir. Ozon tedavisinin bağışıklığı nasıl güçlendirdiğine değinecek olursak; Ozon, vücudun doğal savunma mekanizmasını aktifleştirir, güçlendirir ve hücrelere oksijen verir, Bağışıklık sistemini aktive eder,
Bakterileri ve virüsleri öldürür Kanın oksijen kapasitesini artırır,
Kan dolaşımını hızlandırır,” dedi.

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