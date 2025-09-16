Ozon tedavisiyle ilgili uzmanlardan kritik öneriler

Yanlış dozaj veya uygunsuz uygulama, akciğer hasarından enfeksiyonlara kadar uzanan riskleri tetikleyebildi.

Bilimsel veriler, tedavinin yalnızca yetkili tıbbi merkezlerde ve deneyimli hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu.

Ozon tedavisi, oksijenin üç atomlu formu olan ozon gazının (O3), oksijenle karıştırılarak vücuda enjekte edilmesi veya farklı yöntemlerle uygulanması esasına dayandı. Özellikle kronik yorgunluk, eklem ağrıları ve dolaşım bozukluklarında destekleyici rol oynadığı iddia edildi.

Uzmanları, tedavinin mikroorganizmalara karşı oksidatif etki oluşturarak bağışıklığı uyarabileceğini dile getirdi. Ancak, bu faydaların bilimsel temeli sınırlı kaldı.

Örneğin, yayımlanan bir araştırmada, ozonun antioksidan mekanizmalarını güçlendirerek iltihaplanmayı azalttığı gözlemlenmiş olsa da, uzun vadeli etkileri hala tartışılması önerildi.

Yabancı uzmanlar da ozon tedavisinin çifte yüzüne dikkat çekti. Cleveland Clinic'ten Dr. Tejwani, "Ozon terapisi anti-enflamatuar özellikler taşısa da, kalp ve akciğerler için taşıdığı riskler faydaları gölgeliyor" dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ozon gazının tıbbi kullanımına karşı uyarı yayınlayarak, "Ozon toksik bir gazdır ve kanıtlanmış bir tıbbi fayda sunmaz" açıklamasını yaptı.

Dünyaca tanınmış önemli kaynaklar, FDA'nın ozonu "quackery" yani sahte tıp olarak nitelendirdiğini ve akciğer tahrişi, solunum zorluğu gibi yan etkilerin yaygın olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, ozonun kanser tedavisinde iddia edildiği gibi hücreleri yok etmediğini, aksine 2001 tarihli bir incelemede hepatit vakaları ve en az beş ölümle ilişkilendirildiğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar, ozonun potansiyel tehlikelerini daha da aydınlattı. PMC'de yayımlanan bir derlemede, ozonun reaktif oksijen türleri (ROS) üretimi nedeniyle hücre hasarına yol açabileceği, özellikle yüksek dozlarda akciğer ve böbrek sorunları tetikleyebileceği ifade edildi.

Özel bir hastanede çalışan uzmanlar; Baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ateş gibi hafif yan etkilerin yanı sıra, hatalı uygulamada kan pıhtılaşması ve enfeksiyon riskinin arttığını söyledi.

Özel bir hastanenin gelen verilere göre, göz tahrişi, cilt yanıkları ve solunum güçlüğü gibi komplikasyonlar, doz aşımından kaynaklandı.

Bir başka çalışma, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği (favizm) olanlarda tedavinin kesinlikle kontrendike olduğunu ortaya koydu.

Özel bir hastanenin uzmanları, "Yanlış uygulama, vücut dokularında oksidatif stresi artırarak kalıcı hasar bırakabilir" uyarısında bulundu.

Özel bir hastaneden gelen bilgilere göre, 3-5 seans sonrası 'iyileşme krizi' olarak adlandırılan yorgunluk ve halsizlik yaygın, ancak bu bile deneyimsiz ellerde tehlikeli boyuta ulaşabildi.

Uzmanlar, ozon tedavisini düşünenlere net bir tavsiye verdi. Mutlaka uzman hekim denetiminde, steril ortamlarda ve yetkili sağlık kurumlarında yaptırmanız önerildi.

Dr. Velio Bocci gibi İtalyan fizyologların öncülük ettiği Avrupa çalışmaları, kontrollü uygulamalarda yan etki oranının %0.0007 gibi düşük seviyelerde kaldığını gösterse de, FDA ve Amerikan Kanser Derneği gibi kurumlar, kanıt yetersizliği nedeniyle genel bir uzak durma çağrısı yaptı.

Uzmanlar, gebelik ve çocuklarda bile doktor onayı olmadan uygulanmamasını önerdi.