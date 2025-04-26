Özükavak Belediyesinde yağmur duası

Kaynak: İHA
Özükavak Belediyesinde yağmur duası

Yozgat'ın Özükavak Beldesinde, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen yağmur duası programı büyük ilgi gördü.

Yozgat'ın Özükavak Beldesinde, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen yağmur duası programı büyük ilgi gördü. Özükavak Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, bölge halkı ve öğrenciler bir araya gelerek hem dua etti hem de ikramlarla buluştu.

Programda Çekerek İlçe Müftüsü İsmail Çelik tarafından yağmur duası okunurken, vatandaşlar da ellerini semaya açarak kurak geçen mevsimin ardından rahmet dileğinde bulundu. Etkinlik kapsamında, Özükavak Belediyesi tarafından öğrencilere ve vatandaşlara sıcak yemek ikramı da yapıldı. Belediye personeli tarafından hazırlanan yemekler, katılımcılara özenle dağıtıldı. Öğrenciler, hem dualara katılmanın hem de arkadaşlarıyla birlikte yemek yemenin mutluluğunu yaşadı.

Özükavak Belediye Başkanı, program sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün beldemizde düzenlenen "Yağmur Duası" programıyla halkımızla bir aradaydık. Bu güzel programa katkıda bulunan tüm yardımseverlerimize, emeği geçen belde halkımıza öncülük eden mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bereketli bir yıl diliyoruz. Allah Kabul Etsin" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, halkın yoğun katılımı ve memnuniyeti ile sona erdi.

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