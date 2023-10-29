P eksikse sıkıntı

Editör: Deniz Dallı

Potasyum eksikliği nasıl tanınır? Hangi testle anlaşılır ve nasıl tedavi edilir? İşte potasyum ve nedenleri…

Potasyum eksikliği çoğu insan için önemli bir sorundur ve bunu fark etmek oldukça zordur çünkü vücudumuzdaki potasyumun çoğu, yani yüzde 98'i hücrelerin dışında değil, içindedir. Bu nedenle çok çok aşırı bir eksiklik olmadıkça kan testinde ortaya çıkmaz. Önerilen test hücre içi test olacaktır, ancak bu test yalnızca çok nadir durumlarda kullanılır.

Vücudumuzdaki her hücre potasyuma ihtiyaç duyar, bu nedenle her gün doğru miktarda potasyum almak önemlidir. Vücudumuzun normal elektrolit dengesini korumak için çok az miktarda potasyum alımı yeterlidir.

Potasyum, sindirim sırasında emilen ve uygun pH dengesinin korunmasında önemli bir rol oynayan doğal bir diüretiktir. Potasyum eksikliğinin birçok belirtisi olabilir, başlangıçta sadece 1-2 tanesi ortaya çıkar ancak potasyum seviyesi düşmeye devam ederse ek belirtiler ortaya çıkabilir.

BELİRTİLERİ NELER?

Potasyum eksikliğinin belirtileri baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve hatta kusma olarak ortaya çıkabilir.

Potasyum eksikliği durumunda tansiyon daha yüksek olur. Potasyum fizyolojik bir gevşetici olduğundan, sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Diğer bir belirti ise kas spazmıdır. Potasyum bir elektrolittir ve kas kasılması ve gevşemesi için gereklidir.

Kas zayıflığı da potasyum eksikliğinin bir belirtisi olabilir. Nedenini bilmediğiniz beklenmedik kas zayıflığı yaşayabilirsiniz. Altta yatan neden, kas kasılmalarının elektrolit gerektirmesidir. Potasyum şekerin depolanmasında rol oynadığından, tatlı aşermek de potasyum eksikliğinin bir işareti olabilir. Ayrıca, glikozu depolamak için potasyuma ihtiyaç duyulduğundan, şeker isteğinden kurtulmaya da yardımcı olur.

Kabızlık da potasyum eksikliğinin bir belirtisidir. Başka bir işaret yüksek insülin seviyeleridir. Şeker, kan şekeri, diyabet ve potasyum arasında bir bağlantı vardır. Vücutta yeterli miktarda potasyum varsa insülin ihtiyacı azalır. Bu nedenle şeker hastaları için potasyum alınması tavsiye edilir.

Kalp aynı zamanda bir kas olduğu için potasyum eksikliği anormal kalp atışlarına neden olabilir. Kalp aritmileri gibi kalp atışı sorunları potasyum eksikliği ve magnezyum eksikliğinin bir belirtisidir. Potasyum sakinleştirici bir etkiye sahip olduğundan, sinirlilik ve uykusuzluk da potasyum eksikliğinin belirtileridir.