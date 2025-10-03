Pablo'yu bulana 50 bin TL: Bilen ailesi günlerdir peşinde koşuyor!

Yaklaşık dört yıl önce minik bir yavru olarak kucaklarına aldıkları köpeklerini, öz evlatları gibi seven Bilen ailesi, Pablo'ya kavuşma hayaliyle her geçen gün arayışlarını sürdürüyor.

Osmangazi ilçesine bağlı Nilüferköy Mahallesi sakinlerinden Hakan Bilen, dört yıl evvel Alman Spitz ırkından bir yavruyu sahiplenme hikayesini paylaştı. Köpeğin asıl sahibinin ilgilenemediğini, bu yüzden devreye girdiklerini vurgulayan Bilen, "Çok sevdik ve aileden biri oldu. Ben, eşim ve 2 çocuğum çok seviyoruz" dedi.

Pablo'nin 24 Temmuz'da izini kaybettirdiğini belirten Bilen, şunları aktardı:"O günden bu yana bir gün bile aksatmadan arıyoruz. Bursa'nın birçok yerine Pablo'nun fotoğrafı da olan ilanlar astık. Köpeği bulana 50 bin lira ödül vereceğiz. Kaybolduğu için çok üzgünüz. Bulan, gören varsa lütfen bize ulaşsın. Pablo'nun boynundaki tasmasında iletişim bilgileri ve çipi de mevcut."

Bilinmeyen numaralardan gelen her çağrıda kalpleri hızlanan aile, büyük bir heyecanla telefonu açtıklarını dile getirdi.

Bilen, sevdikleri köpeğe yeniden sarılacakları anı dört gözle beklediklerini sözlerine ekledi.