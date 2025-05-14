Pacers'ın zirve tırmanışı: Konferans finali

Kaynak: AA
Pacers'ın zirve tırmanışı: Konferans finali

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 114-105 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve konferans finaline çıktı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Pacers, deplasmanda Cavaliers'ı 9 sayı farkla yenerek Doğu Konferansı finaline yükseldi.

Konuk ekip Pacers'ta Tyrese Haliburton 31 sayı, Pascal Siakam 21 sayı kaydetti.

Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'in 35 sayı, Evan Mobley'in 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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THUNDER 3-2 ÖNE GEÇTİ

Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 112-105 yenerek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-2 öne geçti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 44 sayı ve 15 ribaunt ile "doube-double" yaptığı performans, galibiyet için yeterli olmadı.

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