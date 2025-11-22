İstanbul Boğazı’nın en değerli ve görkemli yalılarından biri olan, 130 yıllık Zeki Paşa Yalısı yeni sahibini bekliyor.

Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün hemen dibinde yer alan tarihi yapı, sahibi olan aile tarafından satışa çıkarıldı.

Tophane Müşiri Zeki Paşa için Sultan II. Abdülhamid döneminde ünlü mimar Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan yalı, Barok etkileri taşıyan şato benzeri mimarisiyle dikkat çekiyor.

Beş katlı taş bina, hem kara hem deniz tarafından girişe sahip. 510 metrekare arsa üzerine kurulu yalının toplam kapalı alanı bodrum dahil 2 bin 489 metrekareyi buluyor. 23 oda, 5 salon ve 8 banyodan oluşan yapı, her katında boğaz manzaralı odalar, geniş orta salonlar, mutfak ve banyolarla donatıldı.

Dron görüntüleriyle yeniden gündeme gelen yalı, yemyeşil bahçesi ve mavinin içine uzanan eşsiz manzarasıyla hayranlık uyandırıyor.

Günümüzde Trabzonlu bir ailenin mülkiyetinde bulunan ve en bilinen mirasçısının Meliha Baştımar olduğu belirtilen tarihi eser, Türkiye’nin en pahalı evi unvanını uzun yıllardır koruyor.

Boğaz’daki diğer yalıların 2-6 milyar TL arasında fiyatlarla alıcı bulduğu piyasada, Zeki Paşa Yalısı için "paha biçilemiyor" yorumları yapılıyor.

Satış görüşmelerini yürüten yetkili emlak şirketi aracılığıyla alıcı bekleyen yalı, lüks gayrimenkul piyasasının en gözde parçalarından biri olmaya devam ediyor.

ZEKİ PAŞA YALISININ DETAYLARI...

Sarıyer Rumelihisarı kıyısında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ayağına yakın konumdaki yalı, dron görüntüleriyle gözler önüne serilen eşsiz boğaz manzarası ve yemyeşil bahçesiyle dikkat çekiyor.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın nazırlarından "Filinta Mustafa" lakaplı Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa için 20. yüzyıl başında inşa edilen yalı, Fransız asıllı Levanten mimar Alexandre Vallaury'nin imzasını taşıyor. Barok etkileriyle şato benzeri bir görkeme sahip yapı, Osmanlı döneminin son evresine ışık tutan bir eser olarak biliniyor.

Yalının ilk sahiplerinden biri olan son Osmanlı padişahı VI. Mehmed Vahideddin'in damadı Ömer Faruk Efendi'nin mülkiyetinde de bulunduğu kaydediliyor.

Beş katlı taş bina, hem bahçe hem de deniz cephesinden girişe sahip. 510 metrekarelik arsası üzerine kurulu yalının bodrum dahil toplam kapalı kullanım alanı 2 bin 489 metrekareye ulaşıyor. Kat yüksekliği 3 ila 4,5 metre arasında değişen yapıda, her katta 5'i boğaz manzaralı 6 oda, geniş orta salon, mutfak, banyo ve tuvaletler yer alıyor. Toplamda 23 oda, 5 salon ve 8 banyodan oluşan yalı, Türkiye'nin en pahalı evi unvanını koruyor.