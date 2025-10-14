Kadrosunda bu yaz döneminde astronomik bedellere transfer olan Gyökeres ve Aleander Isak gibi Avrupa'nın en pahalı golcülerini bulunduran İsveç, Dünya Kupası Elemeleri'nde büyük hayal kırıklığı yarattı.

B Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan İsveç sahasında Kosova'ya Fisnik Asslani'nin golüyle 1-0 kaybederek Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetti.

Öte yandan Kosova ise puanını 7'ye yükselterek play-off için büyük avantaj elde edip liderlik umudunu da son maçlara taşıdı.

Grubun diğer maçında Slovenya ile İsviçre golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla İsviçre 10 puanla liderliğini sürdürdü. Slovenya ise 3 puanda üçüncü sırada kaldı.